Brighton lockt Adli, Abde gehandelt - aber Bayer hat nichts mehr Großes vor

Laut RMC Sport hat Brighton & Hove Albion die Fühler nach Amine Adli ausgestreckt. Umgekehrt ist ein Wechsel von Barcelonas Abde Ezzalzouli, den die Katalanen bislang ausschlossen, doch möglich. Aber aus Leverkusen heißt es, dass kein eingeplanter Spieler mehr abgegeben werde - und auch kein großer Einkauf auf Tella-Niveau mehr stattfinden soll.

Fehlte in der Liga zuletzt aufgrund einer Rotsperre: Amine Adli. IMAGO/MIS

Er war einer der Gewinner der Vorbereitung. Und beim Pflichtspielauftakt in der ersten DFB-Pokalrunde hatte Amine Adli mit einem Treffer und drei Assists beim 8:0-Sieg gegen den Hamburger Regionalligisten seine Stammplatzambitionen unterstrichen. Rein sportlich hatte der Franzose seinen Platz in der Startelf sicher - allerdings zwang und zwingt ihn eine Rotsperre aus dem Saisonfinale in Bochum (0:3) noch bis einschließlich zum 3. Spieltag zum Zuschauen.

Allerdings gibt es jetzt einen Bericht, nach dem Adlis Einsatz am Hamburger Millerntor der letzte für die Werkself gewesen sein könnte. Laut dem französischen Sender RMC Sport lockt Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion der U-21-Nationalspieler, der noch bis 2026 beim Werksklub unter Vertrag steht und der Offerte nicht abgeneigt gegenüberstehen soll.

Freigabe für Adli ist fraglich

Dass Bayer 04 den schnellen und torgefährlichen Außenstürmer, der aber auch zentral hinter den Spitzen spielen kann, die Freigabe erteilt, ist allerdings mehr als nur fraglich. Schließlich hat sich der 23-Jährige gerade in diesem Kalenderjahr gut entwickelt und soll in die Rolle des an Aston Villa verkauften Moussa Diaby reinwachsen.

Doch Adli selbst ließ am Dienstag seine Zukunft offen, antwortete auf die Frage, ob er bleibe: "Ich weiß es nicht". Aber aus dem Klub heißt es, dass kein fest eingeplanter Profi mehr abgegeben werden soll. Außer Mittelfeldspieler Nadiem Amiri und Verteidiger Timothy Fosu-Mensah gibt es demnach keine Wechselkandidaten mehr. Es sei denn, es geschieht noch etwas Verrücktes.

Barcelona steht unter Verkaufsdruck

Allerdings befeuern Meldungen aus Spanien indirekt den Adli-Deal. Soll sich Bayer 04 angeblich doch weiterhin um Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona bemühen, einem spielstarken Außenstürmer. Ez Abde, so sein Trikot-Flock bei Barça, galt allerdings nur als die Alternative, falls der Transfer von Nathan Tella vom FC Southampton nach Leverkusen nicht zustande gekommen wäre. Zudem hatte Barça zuletzt nach außen hin einen Verkauf des 21-jährigen Marokkaners ausgeschlossen, für den sich mehrere Klubs interessieren.

Doch tatsächlich stehen die Katalanen unter Verkaufsdruck. Von diesem könnte Bayer nun rein theoretisch profitieren. So soll Ezzalzouli sogar für deutlich weniger als 20 Millionen Euro Ablöse, die zuletzt gehandelt wurden, zu haben sein. Allerdings soll auf der Zugangsseite bei Bayer 04, wenn überhaupt, nichts mehr in der Größenordnung des Tella-Deals geschehen, für den der Werksklub knapp 20 Millionen Euro Ablöse locker machte.