Bremens Pieper erleidet Schädelprellung

Werder Bremen droht am kommenden Spieltag der Ausfall von Amos Pieper. Der Neuzugang verletzte sich beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart.

Pieper blieb in der Halbzeit der Partie zwischen dem SVW und dem VfB zur Pause in der Kabine und kehrte nicht mehr auf das Spielfeld im Weserstadion zurück. Für den Verteidiger kam Niklas Stark in die Partie.

Kurz vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Robert Hartmann ging der Bremer nach einer Flanke von Josha Vagnoman in den Zweikampf mit VfB-Mittelstürmer Sasa Kalajdzic. Auch Werder-Keeper Jiri Pavlenka wollte die Situation bereinigen, flog aber am Ball vorbei. Bei seiner Aktion traf er Pieper unglücklich, der nach dem Zusammenprall minutenlang auf dem Rasen liegend behandelt werden musste.

Pieper berappelte sich noch einmal und spielte die letzten Minuten des ersten Durchgangs noch zu Ende. Nach dem Spiel wurde er dann von Bremens Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann genauer untersucht. Dabei wurde diagnostiziert, dass sie Pieper eine Schädelprellung zugezogen hat. Wie der SVW mitteilte, wird der Abwehrmann nun "in den nächsten Tagen zunächst individuell trainieren." Anschließend soll der 24-Jährige, der im Sommer von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld gekommen war, wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.