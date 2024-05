Bremen verlängert mit Sturmtalent Imasuen

Werder Bremen hat den Vertrag mit Joel Imasuen verlängert. Dies gab der SVW am Mittwoch bekannt. Der 19-Jährige wechselte 2022 von Viktoria Berlin in die U 19 Werders und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit der U 23 in der Bremen Liga in 27 Einsätzen 41 Treffer. Gegen Wolfsburg feierte er beim 0:2 am 27. Spieltag sein Profidebüt. Der Angreifer soll nun regelmäßig bei den Profis mittrainieren, aber weiterhin in der U 23 Spielpraxis sammeln.