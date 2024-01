Brekalo leihweise nach Split

Der ehemalige Bundesliga-Profi Josip Brekalo (122 Spiele für Wolfsburg und Stuttgart) kam in Florenz nicht über eine Reservistenrolle hinaus und wechselt nun auf Leihbasis zurück in seine kroatische Heimat zu Hajduk Split. Der 25-Jährige kam bei der Viola in dieser Saison lediglich auf 938 Spielminuten und hofft nun auf mehr Spielpraxis in Split - und damit auch auf bessere Chancen für eine EM-Nominierung.