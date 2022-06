Breitkreuz: "Werden wieder um den Klassenerhalt kämpfen"

Nach nur zwei Siegen im Jahr 2022 hat sich der SSV Jahn Regensburg in der Sommerpause neu aufgestellt. Mit Blick auf die vielen Veränderungen gab sich Routinier Steve Breitkreuz beim Trainingsauftakt vorsichtig und wollte die Erwartungshaltung nicht zu hoch hängen.

Der SSV Jahn Regensburg ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Mersad Selimbegovic startete mit dem Jahn-Kader am Sonntag vor einigen Zuschauern in die Vorbereitung auf die sechste Spielzeit nacheinander in der 2. Bundesliga. Nach dem Trainingsauftakt formulierte Routinier Steve Breitkreuz direkt das Ziel für die kommende Saison. "Wir werden wieder um den Klassenerhalt kämpfen", kündigte der Abwehrspieler an.

Zur Erinnerung: In der abgelaufenen Saison spielte der Jahn eine hervorragende Hinserie, führte über Wochen sogar das Tableau an. In der Rückrunde folgte dann der Einbruch mit nur zwei Siegen im Jahr 2022, sodass Regensburg am Ende noch im Abstiegskampf mitmischte und die Saison als 15. beendete.

Es gilt, an vielen Stellschrauben zu arbeiten. Steve Breitkreuz

In dieser Saison sollen die zahlreichen Neuzugänge beim Kampf um den Klassenerhalt mithelfen und diesen im besten Fall sogar frühzeitig absichern. Neu im Kader sind der von Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen ausgeliehene Offensivspieler Oscar Schönfelder, Rückkehrer Maximilian Thalhammer, der von Erzgebirge Aue verpflichtete Angreifer Prince Osei Owusu und auch Dejan Stojanovic, der zuletzt beim Absteiger FC Ingolstadt im Tor stand. "Frisches Blut tut ganz gut", ist Breitkreuz überzeugt.

"Es gilt, an vielen Stellschrauben zu arbeiten", erklärte der Innenverteidiger mit Blick auf die intensive Trainingsarbeit in den kommenden Wochen. Der Spielplan der 2. Bundesliga wird am kommenden Freitag veröffentlicht, vor dem Punktspielstart Mitte Juli wird der Jahn unter anderem noch ins Trainingslager nach Bad Gögging fahren und mehrere Testspiele absolvieren.