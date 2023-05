Bredlow und sein Elfmetergeschenk: "Eine Scheißsituation"

Von Sportchef, Trainer und Mitspielern gab es statt Kritik aufmunternde Worte. Ein schwacher Trost für Fabian Bredlow, der beim 1:1 gegen Leverkusen mit einer verunglückten Faustabwehr den Gästen einen Zähler schenkte.

Lange hatte man gehofft und auch den Eindruck gehabt, Bredlow, der den nach einer Reihe von Fehlgriffen nervlich angeschlagenen Florian Müller abgelöst hatte, sei in der Lage, den VfB in der Liga zu halten. Doch der 28-Jährige zeigt neuerdings selbst Nerven.

Im Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) hatte er ebenfalls nicht sicher gewirkt und zudem bereits einen Elfmeter verursacht, beim 1:2 bei Hertha BSC ein Tor durch die Hosenträger kassiert und jetzt beim 1:1 gegen Bayer erneut für einen Strafstoß gesorgt.

Mit "ein langer Ball, der in die Box fliegt. Daxo (Dan-Axel Zagadou, An,. d. Red.) kommt vor mir an den Ball und ich räume den Leverkusener Spieler ab" beschreibt Bredlow die Aktion, die den Gästen den Ausgleich brachte und den VfB zwei Zähler kostete. "Eine Scheißsituation. Wenn Daxo nicht an den Ball kommt, boxe ich den Ball raus. Dann ist alles gut. So wird es halt als Foul und Elfer ausgelegt."

Dritter Abstieg seit 2016 droht

Ein Unentschieden, das den Traditionsklub von 1893 auf dem 17. Tabellenplatz festgenagelt hat. Sollte der VfB am Sonntag in Mainz verlieren, Schalke gegen Frankfurt und Bochum bei Hertha BSC gewinnen sowie Hoffenheim gegen Union punkten, stünde der dritte Abstieg seit 2016 fest.

"Der Punkt hat uns in der Tabelle nicht weitergeholfen. Aber wir können unser Ziel noch erreichen", sagt Fabian Wohlgemuth, der den Patzer seines Keepers als "unglückliche Situation" bezeichnet. Vom Sportdirektor gibt es deswegen "keinen Vorwurf". Auch von Sebastian Hoeneß nicht. Für den Cheftrainer war es "eine eklige Situation". Am Ende habe Bredlow "nicht die richtige Entscheidung getroffen. Beim nächsten Mal wird er wieder die richtige treffen".

Die wird der 41-Jährige am kommenden Sonntag in Mainz treffen müssen, wenn sich Konstantinos Mavropanos zurückmeldet. Der Innenverteidiger, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung im Unterschenkel ausgefallen war, ist am Montag wieder in ein leichtes Lauf- und Balltraining eingestiegen und könnte wieder zur Verfügung stehen.

Stellt sich nur die Frage: Wohin mit dem Modellathleten? Gerade die Dreierkette mit Waldemar Anton, Zagadou und Hiroki Ito funktionierte gegen Leverkusen gut.