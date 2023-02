Braunschweigs Pherai hat aufgeholt: "Er ist Startelfkandidat"

Aufgrund einer Gelb-Sperre fiel Eintracht Braunschweigs Immanuel Pherai zuletzt gegen Kiel aus. Der Niederländer nutzte die Woche erfolgreich und verbesserte mithilfe eines Trainingsplans seine Fitness. Damit ist er in Düsseldorf wieder eine Option für die Startelf.

Es kommt selten vor, dass sich ein Profisportler darüber freut, eine Sperre absitzen zu müssen. Sicherlich war dies bei Braunschweigs Pherai nach der fünften Gelben Karte bei der Niederlage in Darmstadt (1:2) nicht anders. BTSV-Trainer Michael Schiele nahm die Sperre gelassener auf.

Er sah in der Woche die Chance, den 21-Jährigen wieder an sein optimales Fitnesslevel heranzuführen. "Wir konnten seine Belastung steigern, ohne ein Spiel dabei berücksichtigen zu müssen. Er hat das zu spüren bekommen und es war schon viel für ihn. Er hatte aber auch am Sonntag seinen Ruhetag, sodass er am Montag und Dienstag wieder voll trainiert hat."

Pherai hatte sich im Oktober verletzt und war erst pünktlich zum Rückrundenauftakt beim HSV (2:4) wieder fit geworden. Nach dem Comeback gab es jedoch in Sachen Fitness weiter Nachholbedarf, weil der Mittelfeldspieler die Rückrundenvorbereitung nicht mitmachen konnte.

"Für seinen Fitnesszustand war es ein Schritt nach vorne" Michael Schiele

Mit dem von Coach Schiele veranlassten Extraschichten ging es in der spielfreien Woche nun voran. "Für seinen Fitnesszustand war es ein Schritt nach vorne", sagt der 44-jährige Trainer.

Nach der Verletzungsrückkehr im neuen Jahr reichte es für den gebürtigen Amsterdamer bislang nur für Kurzeinsätze. Bei der Fortuna dürfte am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mehr Spielzeit folgen. "Er kann auf jeden Fall eine Halbzeit bis sechzig Minuten gehen. Er ist Startelfkandidat", macht Schiele Hoffnung.

Auch Gechter und de Mina wieder Optionen

Ob Pherai wirklich von Anfang an auflaufen wird, wollte Schiele aber noch nicht final verkünden. Im Hinblick auf die individuellen Fähigkeiten des Niederländers mache es laut dem Übungsleiter auch Sinn, diesen von der Bank zu bringen. "Vielleicht kommt er auch in den letzten 30 Minuten, wenn es den einen oder anderen Raum mehr gibt."

Auch das gesamte Lazarett lichtet sich zurzeit bei der Eintracht. Linus Gechter und Nathan de Mina sind wieder fit und für die Dreierkette eine Option. Es könnte somit wieder die in den letzten Wochen bewährte Dreierkette mit Gechter, de Mina und Decarli an den Start gehen. Jannis Nikolaou fällt hingegen Gelb-gesperrt aus.