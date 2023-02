Brandt nach neuntem Sieg in Folge: "Auch oft solche Spiele verloren"

Borussia Dortmund hat auch das neunte Spiel des Jahres gewonnen. Bei der TSG Hoffenheim wurde der BVB aber ordentlich gefordert - und bestand die nächste Probe. Für Julian Brandt ein gutes Zeichen, aber auch eine Warnung.

0:2 in Wolfsburg und 2:4 in Gladbach, so verabschiedete sich Borussia Dortmund in die WM-Pause. In der Tabelle stand der BVB nur auf Rang sechs, der Abstand auf Tabellenführer Bayern München war bereits auf neun Punkte angewachsen. Drei Monate später ist vieles anders.

Dank eines fabelhaften Starts in 2023 und sechs Ligasiegen in Folge hatte der BVB vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim punktetechnisch mit dem Tabellenführer aus München gleichgezogen. Mit dem Weiterkommen im DFB-Pokal (2:1 Bochum) sowie dem 1:0 im Achtelfinale der Champions League gegen Chelsea gewann Dortmund gar acht Spiele in Folge.

Und auch in der neunten Partie des Jahres triumphierten wieder die Dortmunder. Gegen die TSG musste der BVB allerdings einiges investieren, konnte sich aber zuletzt auf seinen Beständigsten verlassen. Julian Brandt traf im vierten Ligaspiel in Folge - diesmal allerdings eher kurios nach einem Freistoß von Marco Reus mit dem Rücken. Letztlich der entscheidende Treffer.

Der Wandel im Dortmunder Spiel

"Ich glaube, wir haben heute ein bisschen das Glück strapaziert", analysierte der Torschütze nach der Partie bei "Sky". Sein Team habe zwar selbst auch viele Torchancen gehabt (25 Torschüsse), aber eben auch einige (13) zugelassen - aber eben gegen vor allem in der zweiten Hälfte stärker werdende Kraichgauer auch dagegengehalten. Gerade bei einer solchen Spielweise des Gegners habe man sich weiterentwickelt, denn: "In der Vergangenheit haben wir oft auch solche Spiele verloren."

Diesmal nicht. Die Dortmunder wurden nicht nervös, lauerten auf die endgültige Entscheidung - und auch wenn sie an Baumann verzweifelten, wurden sie nicht nervös und brachten die Partie mit dem knappsten aller Siege über die Bühne.

"Ich glaube, dass momentan vieles einfach passt", versuchte Brandt einen Erklärungsansatz für die Siegesserie zu liefern und fügte hinzu: "Eine Prise Glück gehört auch dazu." Wie etwa bei seinem spielentscheidenden Treffer mit dem Rücken.

"Genau so weitermachen"

Auch wenn die Dortmunder vor dem Spitzenspiel am Sonntag zwischen Bayern und Union (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den ersten Tabellenrang gesprungen sind, für Träumereien ist es zu früh, wie Brandt im Hinblick auf den aktuellen Lauf deutlich macht: "Man fängt schnell an sich an so etwas zu gewöhnen. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass wir erst Februar haben." Und erst den 22. Spieltag.

"Wir dürfen jetzt nicht sagen, es läuft schon irgendwie. Wir müssen genau so weitermachen, kein Prozent nachlassen", forderte Emre Can. Schließlich "sind wir jetzt oben, da wollen wir bleiben. Das ist unser Ziel".