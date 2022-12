Boxing-Day? Ganz neues Weihnachtsgefühl für Farke

Die körperliche Basis ist gelegt, bis zum 27. Dezember verabschieden sich die Gladbacher Profis in einen kurzen Weihnachtsurlaub. Trainer Daniel Farke kann die Weihnachtstage diesmal ganz anders genießen als zuletzt.

Dick eingepackt: Daniel Farke beim Training am Dienstag. IMAGO/fohlenfoto

Als Trainer bei einem Klub auf der Insel war Daniel Farke natürlich auch über Weihnachten immer mittendrin im Fußballgeschehen. Eine spezielle Pause über die Feiertage gab es für ihn als Coach in Norwich, wo er von 2017 bis 2021 arbeitete, natürlich nicht. Da wurde traditionell am 23. und 26. Dezember, am 29. Dezember und natürlich auch Neujahr gespielt.

Diesmal kann es Farke etwas ruhiger angehen lassen und die Weihnachtstage genießen, aber, logisch, "am Boxing-Day werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Fußball im Fernsehen schauen", vermutet der Borussia-Coach. "Und am 27. Dezember können wir dann die Vorbereitung mit der nötigen Frische fortsetzen."

Nach Weihnachten kommen weitere WM-Fahrer dazu

Seit dem 12. Dezember trainieren die Fohlen wieder, zuletzt waren auch die nach ihrem WM-Einsatz zurückgekehrten Nationalspieler Jonas Hofmann und Joe Scally wieder mit dabei. Gleich nach der Mini-Pause werden drei weitere WM-Fahrer im Borussia-Park zurück erwartet, Ko Itakura, Nico Elvedi und Yann Sommer, die dann als erstes den Laktattest absolvieren. Am Mittwoch werden die drei Kandidaten dann wieder ins Mannschafts-Training einsteigen, verkündete Farke.

Und die anderen? "Die Jungs haben jetzt vier Tage frei", so Farke, "das haben sie sich auch verdient. In den bisherigen elf Tagen der Vorbereitung haben wir sehr intensiv gearbeitet und eine gute Grundlage gelegt. Alle Werte sind gut."

In den letzten Tagen hatte der Trainer vor allem Wert darauf gelegt, eine körperliche Basis für den zweiten Saison-Abschnitt zu legen. Der beginnt für die Gladbacher am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen den West-Rivalen Bayer Leverkusen.