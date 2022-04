Boxeinlage gegen Gaus: DFB sperrt Owusu

Nach seinem Platzverweis in Ingolstadt wurde Aues Stürmer Prince Osei Owusu nun vom DFB gesperrt.

Angreifer Prince Osei Owusu hatte dem FC Erzgebirge Aue am vergangenen Freitag beim 2:3 im Kellerduell in Ingolstadt einen Bärendienst erwiesen und war bereits in der 7. Minute mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Schiedsrichter Florian Heft (Neuenkirchen) schickte den 25-jährigen gebürtigen Wertheimer nach seiner Boxeinlage gegen Ingolstadts Kapitän Marcel Gaus vorzeitig zum Duschen.

Das DFB-Sportgericht sperrte Owusu nun "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" für drei Spiele. Aue muss somit im Abstiegskampf im Nachholspiel am Dienstag beim Hamburger SV (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie gegen Hannover 96 und in Heidenheim auf Owusu verzichten.