Bouna Sarr: Der vergessene Acht-Minuten-Meister

Anfang Oktober 2020 verpflichtet der FC Bayern auf den letzten Drücker Bouna Sarr von Olympique Marseille als Rechtsverteidiger und stattet den damals 28-Jährigen mit einem Vierjahresvertrag aus. Schnell mutiert Sarr zum Ladenhüter.

Ein einziges Mal waren die Dienste Bouna Sarrs in der abgelaufenen Saison beim Trainer gefragt: Beim 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen am 31. Spieltag wechselt ihn Thomas Tuchel in der 88. Minute für Sadio Mané ein, inklusive der fünfminütigen Nachspielzeit steht der Senegalese acht Minuten auf dem Platz, darf sich deshalb Deutscher Meister nennen - zum dritten Mal. Zwei Ballkontakte weist ihm die Statistik zu, von den beiden Pässen findet nur einer einen Mitspieler.

Sarr ist bei seiner Verpflichtung - der damalige Trainer Hansi Flick drängt angesichts des eng getaktetem Pandemie-Spielplans 2020/21 auf einen breiteren Kader - als Back-up eingeplant. Zu mehr wird es nie reichen, zu auffällig sind Sarrs taktische Schwächen vor allem im Defensivverhalten. Acht Bundesligaspielen in seiner ersten Saison folgen fünf in der zweiten und in der dritten nur noch eines. Allerdings musste sich Sarr im vergangenen Herbst auch einer Knieoperation unterziehen und verpasste dadurch auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit dem Senegal, mit dem er 2022 den Afrika-Cup gewinnt. In der Champions-League kommt Sarr in seinen ersten beiden Jahren zehnmal zum Einsatz, meist jedoch als Kurzarbeiter, im DFB-Pokal dreimal mit einem Treffer beim 12:0 gegen den Bremer SV.

FC Bayern findet keinen Abnehmer

Rechts hinten ist die Konkurrenz in der vergangenen Saison mit Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Joao Cancelo üppig, prominent und schlicht besser. Keine Chance für Sarr, der in der Liga zwölfmal ohne Einsatz im Kader auftaucht. Längst hätten die Münchner Sarr gerne wieder abgegeben, doch bislang hat kein Verein in den vergangenen Transferfenstern angebissen, zumal der Spieler Abstriche beim Gehalt machen müsste. Und in diesem Sommer? Bislang deutet sich keine Veränderung am Status quo an. Gut möglich also, dass Sarr sein letztes Vertragsjahr absolviert und als Statist eine weitere Deutsche Meisterschaft in Angriff nehmen kann.