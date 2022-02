Boujellab könnte noch ins Ausland wechseln

Der FC Ingolstadt hat ihn rausgeworfen, der FC Schalke will ihn nicht vor dem 1. Juli zurück: Nassim Boujellab hängt derzeit in der Luft. Angedacht ist, den Mittelfeldspieler kurzfristig im Ausland unterzubringen.

Vor knapp zwei Wochen hatte der FC Ingolstadt bekannt gegeben, dass das Arbeitsverhältnis mit Nassim Boujellab wegen wiederholter Verstöße gegen "klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben" mit sofortiger Wirkung beendet worden sei. Der Mittelfeldspieler war ursprünglich bis Saisonende von Schalke 04 an den FCI ausgeliehen, für den er achtmal als Einwechselspieler zum Einsatz kam.

Nun ist es keineswegs so, dass der Vertrag mit den Königsblauen automatisch wieder in Kraft tritt. Sportdirektor Rouven Schröder, der mit dem 22-Jährigen im Juli des vergangenen Jahres bis 2023 verlängert hatte, unterstrich dieser Tage, dass das Arbeitspapier bis zum 1. Juli ausgesetzt sei. "Er gehört aktuell nicht zu unserem Kader", betonte Schröder.

Boujellab braucht Spielpraxis

Boujellab wird weder am Samstag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei sein noch am Rest der Mission Wiederaufstieg teilhaben. Er braucht in den nächsten Monaten aber zumindest Spielpraxis, eine Lösung muss also her, schnellstmöglich. Und die könnte darin bestehen, dass der Mittelfeldspieler (30 Erstliga-Einsätze, 1 Tor) in naher Zukunft im Ausland unterkommt.

Ein kurzfristiges Engagement in England, Spanien, Italien, Frankreich und Portugal ist nicht mehr möglich, hier schloss das Transferfenster wie in Deutschland am 31. Januar. Der marokkanische Nationalspieler könnte noch nach Österreich (7.2.), Australien (10.2.), Serbien (11.2.), Ungarn (14.2.), Kroatien (15.2.), Russland (22.2.), Tschechien (22.2.), Japan (1.4.) sowie in die Türkei (8.2.) und die Schweiz (15.2.) wechseln. Die Wechselperiode der USA beginnt am 10. Februar und endet am 4. Mai.