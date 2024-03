Bornemann: "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Hartel verloren ist"

Die zurückliegende Woche war eine bedeutsame für den FC St. Pauli. Durch das 2:0 gegen Hertha BSC beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang nun zehn Zähler, außerdem gelang die Vertragsverlängerung mit dem Trainer - Sportchef Andreas Bornemann hat nun den nächsten Abschluss im Visier.

Glaubt an Marcel Hartels Verbleib am Millerntor: St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. IMAGO/Eibner

Im kicker-Interview in der Donnerstag-Ausgabe blickt Bornemann mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Erleichterung auf die hinter ihm liegenden Tage. "Die abgelaufene Woche", sagt der 52-Jährige, "war mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht sehr wichtig für alle. Für unsere Planungssicherheit, obwohl das Thema Vertrag keinerlei Einfluss auf die inhaltliche Arbeit von Fabian Hürzeler genommen hat. Und für die Mannschaft, weil es nach zuvor sechs Gegentoren in zwei Spielen natürlich interessant war, wie sie damit umgeht. Sie hat das herausragend angenommen."

Letztlich überwog immer das Gefühl und das Bemühen, dass beide Seiten grundsätzlich zueinanderfinden wollen. Andreas Bornemann zu den Vertragsverhandlungen mit Coach Fabian Hürzeler

Erleichterung spürt Bornemann auch bei Hürzeler, dass der monatelange Poker beendet ist. "Ich denke schon, dass die jetzt geschaffene Klarheit auch für ihn persönlich eine gewisse Befreiung bedeutet." Knackpunkt in den langen Verhandlungen war, dass der Coach und seine Berateragentur "Roof" eine Ausstiegsklausel im neuen Kontrakt verankert haben wollten, zwischenzeitlich hat gar mehr auf eine Trennung als auf eine Fortführung der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit hingedeutet, Bornemann aber versichert, dass er bei seinem Trainer nie eine Absetzbewegung gespürt hat. Im Gegenteil: "Es gab Punkte, in denen wir unterschiedlicher Auffassungen waren. Aber letztlich überwog immer das Gefühl und das Bemühen, dass beide Seiten grundsätzlich zueinanderfinden wollen. Das war spürbar, absolut glaubhaft und am Ende auch ausschlaggebend."

Bezüglich Hartel: Bornemann betont die gegenseitige Wertschätzung

Nach dem Abschluss mit Hürzeler hofft Bornemann auch auf eine gewisse Signalwirkung, ganz konkret bei Marcel Hartel. Der Top-Scorer hat seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert und die Gespräche auf April verschoben. Für den Sportchef ist dies noch kein Hinweis darauf, dass der Abschied des Ex-Bielefelder damit gewissermaßen schon eingeleitet ist. "Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Marcel Hartel schon verloren ist. Er ist mit 28 Jahren in einem perfekten Alter und spielt die beste Saison seiner Karriere, da sind Überlegungen in verschiedene Richtungen normal. Klar ist: Wir wissen, was wir an ihm haben. Und ich denke auch, dass er weiß, was er an uns hat." Das ist aus Bornemanns Sicht "ein besonderer Stellenwert im Verein und in der Mannschaft. Dazu passt die Spielidee des Trainers sehr gut zu ihm. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinge wichtig für ihn sind."

