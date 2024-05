Bonucci hängt seine Schuhe an den Nagel

Leonardo Bonucci, in der Hinserie noch beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag, wird nach Saisonende seine Karriere beenden. Dies kündigte der Italiener wenige Stunden vor dem finalen Ligaspiel seines Vereins Fenerbahce Istanbul an. Vor seinem Engagement bei den Eisernen spielte Bonucci nur in Italien, am längsten für Juventus Turin. Der beinharte Innenverteidiger wurde neunmal italienischer Meister und viermal Pokalsieger. Für Italien absolvierte er 121 Länderspiele, 2021 feierte er mit der Squadra Azzurra den Gewinn der Europameisterschaft.