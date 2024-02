Boniface läuft wieder: "Es geht in die richtige Richtung"

Seine Verletzung war ein Schock. Nun aber läuft Leverkusens Top-Torjäger Victor Boniface wieder - und liegt laut Geschäftsführer Simon Rolfes im Zeitplan.

Eigentlich wollte Victor Boniface Anfang des Jahres den Afrika-Cup mit Nigeria bestreiten. Und eigentlich war es der erklärte Plan, nach diesem Turnier wieder bei der Werkself anzugreifen. Das Problem: Im Januar wurde Victor Boniface bekanntlich von einer Muskelsehnenverletzung im Adduktorenbereich gestoppt. Ein Schock - für Leverkusen und den Stürmer, der operiert werden musste und seither an seinem Comeback arbeitet. Inzwischen indes gibt es positive Nachrichten.

Boniface läuft wieder. "Er macht gute Fortschritte", sagt Simon Rolfes. "In der aktuellen Phase ist es wichtig, wie er die Belastung verkraftet", erklärt Leverkusens Geschäftsführer. "Geht es jeden Tag vorwärts? Oder muss man zwischendrin auch mal ein, zwei Tage langsamer aufbauen? Dass er Anfang April zurückkehrt, ist weiterhin die Zielmarke, und da sind wir erst mal optimistisch."

Exakte Boniface-Rückkehr ist unklar

Auf den Tag genau könne man die Rückkehr bei solch einer Verletzung zwar nicht absehen. "Da müssen wir abwarten." Aber, sagt Rolfes dem kicker: "Er läuft jetzt schon mal, ist seine Krücken los. Es geht in die richtige Richtung." Ein erfreuliches Zeichen für die Werkself, die ihren Top-Torjäger (16 Pflichtspieltreffer), wenn er denn dann fit ist, im letzten Saisondrittel gut gebrauchen dürfte.

Der 23-jährige Boniface bestach bislang mit seiner Torgefährlichkeit, war zudem enorm präsent im Sturmzentrum - und zeigte sich immer wieder in der Lage, Situationen mit seiner Wucht und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-eins selbst aufzulösen. Wichtige Qualitäten, zumal dem weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter zumindest aktuell die Mittelstürmer-Tore abgehen.

Aktuell fehlen Bayer die Mittelstürmer-Tore

Zwar arbeitet und spielt sich Bayer weiterhin von Sieg zu Sieg und erzielt ausreichend Treffer, weil sich die Kollegen als abschlussstark erweisen - die eigentlichen Torjäger Patrik Schick und Borja Iglesias warten in diesem Jahr allerdings noch auf ein Erfolgserlebnis, kamen zuletzt nur selten in Schusspositionen. Schick befindet sich nach seiner äußerst langen Verletzungspause im erwarteten Zwischentief. Borja Iglesias kam erst in diesem Winter nach der Boniface-Verletzung neu dazu. Am Sonntag in Köln werden sie ihren nächsten Anlauf nehmen.