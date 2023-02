Orsolini lässt Inter in Bologna im Regen stehen

Beim FC Bologna musste sich Inter Mailand mit 0:1 geschlagen geben. Ein Fehler reichte den Hausherren aus, um Inters geringen Meisterschaftshoffnungen den nächsten Schlag zu versetzen.

Formstark ging Inter in das Duell beim FC Bologna. Sechs Spiele in Serie ungeschlagen, fünf davon gewonnen, zuletzt in der Königsklasse den FC Porto mit 1:0 geschlagen - die Bilanz von Simone Inzaghis Schützlingen war nahezu makellos gewesen. Dass der 46-Jährige dennoch ordentlich rotierte, dürfte eher der Belastungssteuerung geschuldet gewesen sein. Mit de Vrij, Dumfries, Brozovic, Gosens und Lukaku standen gleich fünf neue Akteure in der Startelf.

Abseits und Alu verhindern Inter-Rückstand

Gemessen am ersten Durchgang vielleicht etwas zu viel Umstellung für die Nerazzurri, die ganz in Gelb gekleidet schwach in die Partie kamen. Auf schwerem und nassem Geläuf lief zunächst nicht viel zusammen bei den Gästen. Bologna war das aktivere und offensiv präsentere Team, das folgerichtig zur Führung traf. Barrows Tor zählte jedoch nicht, da Dominguez im Abseits gestanden und Onana eindeutig in der Sicht behindert hatte (12.).

Ein glücklicher Moment für die Modestädter, die nur kurz darauf nochmal aufatmen konnten, als Soriano einen Schlenzer sehenswert an die Latte legte (18.). Das vorerst letzte Highlight in einer vom Regen geprägten Partie, die für Inter offensiv erst kurz vor der Pause richtig begann: Bastoni flankte auf Lautaro Martinez, der die Kugel per Kopf knapp am Kasten vorbeibugsierte (40.), weshalb es torlos in die Pause ging.

Schlagabtausch nach der Pause

Nach dieser eröffneten beide Teams mit einem kleinen Schlagabtausch: Erst vergab Calhanoglu die Topchance auf die Führung (48.), ehe Bologna über Barrow und Soriano antwortete (53.), um Inter in Person von Lucumi zur nächsten guten Möglichkeit einzuladen, die Lukaku gegen den schnell reagierenden Skorupski ungenutzt ließ (58.).

Dieser war es gut zehn Minuten später auch, der gegen Joker Dzeko den Rückstand verhinderte (70.), bevor die Hausherren aus dem Nichts zuschlugen: Einen Fehlpass aus der Inter-Defensive bestrafte Orsolini eiskalt mit dem 1:0, an dem diesmal auch das Schiedsrichtergespann nichts auszusetzen hatte (76.).

So ging der Favorit mit einem Handicap in die Schlussviertelstunde und rannte an. Brozovic (79.) und Lautaro Martinez (82.) scheiterten binnen weniger Augenblicke an der vielbeinigen Abwehr Bolognas, eine wirkliche Schlussoffensive glückte anschließend allerdings nicht mehr. Ein Distanzschuss von Gosens blieb der letzte erfolglose Versuch der Gäste (90.+5).

Bologna gastiert am Montag, 6. März, ab 20.45 Uhr beim FC Turin. Inter Mailand empfängt tags zuvor um 18 Uhr die US Lecce.