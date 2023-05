Boldt stellt den Modus infrage: "Der Erstligist hat sehr, sehr viele Vorteile"

Am Tag danach versuchen die Verantwortlichen beim Hamburger SV Zuversicht vorzuleben für die Relegation gegen den VfB Stuttgart. Aber kann die Mannschaft nach dem Fast-Aufstieg von Sandhausen schon am Donnerstag wieder aufstehen?

Begleitet von Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa und mit einem Lächeln betrat Tim Walter am Montag den Trainingsplatz um die Einheit seiner Reservisten anzuleiten, während die Stammspieler ausliefen. Laszlo Benes war nicht mit dabei. Am Sonntag hatte der Slowake nach nur wenigen Minuten bei einem Schuss abgewunken, musste mit Muskelverletzung und einem dick bandagierten Oberschenkel raus. Doppelt bitter: Benes hatte offenbar schon beim Warmmachen im Hardtwald Probleme, wollte als Ersatz für den gesperrten Ludovit Reis aber unbedingt von Beginn an ran. Am Donnerstag nun kehrt Reis ebenso wie Rechtsaußen Bakery Jatta zurück, dafür wird der Ex-Mönchengladbacher, immerhin sechsfacher Torschütze und neunfacher Vorbereiter, beide K.-o.-Spiele verletzt verpassen. Es ist der nächste personelle Rückschlag für einen bereits durch die Ausfälle von Mario Vuskovic (Dopingsperre), Noah Katterbach (Kreuzbandriss) und Andras Nemeth (Knöchelbruch) dezimierten Kader.

Boldt und Walter keine Relegations-Freunde

Boldt versucht dennoch, den Fokus nach vorn zu richten. Nicht jedoch, ohne generelle Kritik am Modus zu äußern. "Von der Statistik her", sagt der 41-Jährige, "hat der Erstligist in der Relegation sehr, sehr viele Vorteile. Es wäre vielleicht auch mal eine Idee, das zu überdenken und die drei Plätze komplett anders auszuloten, denn es kann ja nicht im Sinne sein, dass es am Ende immer der Erstligist ist." Tatsächlich hat sich seit Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2009 nur drei Mal der Zweitligist durchgesetzt, und schon Tim Walter hatte vor dem letzten Spieltag gesagt: "Heidenheim und wir haben beide eine großartige Saison gespielt. Man sollte sich mal ganz generell Gedanken über die Relegation machen."

Kommt Walters Botschaft an?

Seit diesem Montag aber machen sich Boldt und Walter vor allem darüber Gedanken, wie sie ihre Spieler wieder aufgerichtet bekommen. Den Fans hatte der Sportvorstand am Sonntag in Sandhausen über das Stadionmikrofon diese Worte zugerufen: "Wenn wir nochmal alles in die Waagschale legen nächste Woche, dann ziehen wir das halt mit einer Extra-Runde durch." Diese Botschaft muss nun auch in die Köpfe der Profis.