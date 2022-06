Bode warnt Gladbach: "Sehe da eine gewisse Analogie zu Werder"

Marco Bode hat Parallelen in der Entwicklung von Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen ausgemacht. Eine Chance sieht er aber für den Traditionsklub vom Niederrhein.

Marco Bode bestritt in seiner aktiven Laufbahn 379 Bundesliga-Spiele. imago images/Nordphoto

Im Interview mit dem "Spiegel" vergleicht Bode die sportliche Talfahrt der Gladbacher mit der Bremer Entwicklung vor wenigen Jahren. "Ich sehe da auch eine gewisse Analogie zu Werder. Gladbach war für mich in den Vorjahren unter den Traditionsvereinen stets der Über-Performer. Jetzt ist das Risiko da, dass es in die falsche Richtung gehen könnte", sagte der Ex-Profi, der von 2012 bis 2021 im Bremer Aufsichtsrat saß.

Werder Bremens schleichender Niedergang hatte nach der Champions-League-Teilnahme 2010/11 begonnen. Über viele Jahre musste der Doublesieger von 2004 Rückschläge und finanzielle Verluste hinnehmen, die schließlich 2021 im Abstieg in die 2. Liga gipfelten. Gladbach erlebte zuletzt nach der letztmaligen Teilnahme an der Königsklasse 2020 zwei schwierige Spielzeiten, wurde in der abgelaufenen Saison Zehnter und tauschte zweimal den Trainer. Bode macht den Fohlen aber Hoffnung: "Vielleicht kann man aus den Fehlern von Werder auch lernen."

Was den SV Werder betrifft, ist der 52-Jährige vorsichtig optimistisch, schließlich sind die Grün-Weißen nur ein Jahr nach dem Absturz in die 2. Liga wieder zurück im Oberhaus. "Eine Erkenntnis für Werder im vergangenen Jahr war doch, dass die 2. Liga nicht so ein Horrorszenario war wie von manchen behauptet. Es war natürlich toll, auch mal wieder erfolgreich zu sein."

Bode hatte nach dem Bremer Abstieg 2021 erklärt, nicht mehr als Aufsichtsratschef weitermachen zu wollen. Zuletzt hatte er mit dem Autor Dietrich Schulze-Marmeling das Buch "Tradition schießt keine Tore" geschrieben. Eine Rückkehr in den Profifußball schließt er nicht aus.