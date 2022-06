Bochums Stürmer Holtmann: Paukenschlag zur Premiere

Nach vielen vergeblichen Anläufen spielte Bochums Stürmer Gerrit Holtmann erstmals für die Philippinen. Er sorgte mit einem sehr späten Treffer gleich für einen Sieg.

Die weite Anreise in die Mongolei hat sich jedenfalls schon gelohnt. In Ulaanbataar, der Hauptstadt der Mongolei, besiegten die Philippinen den Gastgeber mit 1:0, und der Bochumer Offensivmann hatte entscheidenden Anteil daran. Holtmann erzielte in der Nachspielzeit das Tor des Tages, und das bei seinem Debüt für die Philippinen.

Schon häufiger hatte Holtmann Anlauf genommen, aber aus diversen Gründen seinen ersten Einsatz für das Land, aus dem seine Mutter stammt, immer wieder verschieben müssen. Nun also war er am Samstag erstmals für das "Azcals" (Straßenhunde) genannte Team, das der frühere Bundesliga-Profi Tom Dooley trainiert, am Ball und sorgte sogleich für den spektakulären Schlusspunkt.

Am Dienstag spielen die Philippinen im Rahmen der Qualifikation zur Asien-Meisterschaft noch gegen Palästina, danach tritt Holtmann den etwas umständlichen Rückweg an. Beim Bochumer Trainingsauftakt am 20. Juni wird er natürlich fehlen, insgesamt ist seine Zukunft noch offen.

Eigentlich läuft der Vertrag des Top-Sprinters, der in 29 Bundesliga-Einsätzen für Bochum fünf Tore erzielte, noch bis 2023. Da liegt auf der Hand: Entweder verlängert er zeitnah seinen Vertrag beim Revierklub, oder er verlässt den VfL sogar noch in diesem Sommer.