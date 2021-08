Bochums "Riesentalent" vor dem ersten Bundesliga-Auftritt

Die ganze Stadt, so schwärmen die VfL-Verantwortlichen, sei "voller Vorfreude", weil am Samstag an der Castroper Straße mal wieder ein Bundesligaspiel zu erleben ist. Trainer Thomas Reis muss jedoch seine Defensive umbauen - und setzt auf einen schnellen Lernprozess.

"Hart dafür gearbeitet" hätte die Mannschaft und haben alle im Klub, schwärmt Vorstand Sebastian Schindzielorz. So also steigt nach mehr als elf Jahren wieder mal ein Bundesligaspiel an der Castroper Straße. 13.500 Zuschauer dürfen dabei sein, im erwarteten Idealfall also wäre das schmucke Stadion annähernd zur Hälfte gefüllt beim Treffen mit dem FSV Mainz 05.

Das ist zwar nicht nur ein Angstgegner, weil Bochum alle drei bisherigen Heimspiele in der Bundesliga gegen Mainz verlor, sondern auch quasi die Mannschaft des Jahres in der Bundesliga. "Alle hatten sie abgeschrieben, aber sie haben eine tolle Rückrunde gespielt und die Euphorie mit in die neue Saison genommen", so Thomas Reis.

Doch natürlich gehen alle Beteiligten das erste Heimspiel mit riesiger Vorfreude an. "Ich freue mich sehr", so Reis, "dass wir nun auch hier in Bochum endlich wieder die Fans im Rücken haben, und das bei einem Bundesligaspiel. Die Mannschaft sieht es genauso."

In der 2. Liga wäre so ein Tor sicher nicht gefallen. Thomas Reis

Den bisher letzten Auftritt in der Bundesliga an gleicher Stätte haben wohl noch viele VfL-Anhänger ihn ganz schlechter Erinnerung. Da verabschiedeten sich die Bochumer mit einer desolaten Leistung und einem 0:3 gegen Hannover 96 am 8. Mai 2010 aus der Bundesliga.

Nun erwartet Thomas Reis gegen Mainz zumindest erbitterte Gegenwehr und setzt auf einen schnellen Lernprozess. Dabei denkt er noch mal an das Tor des Tages in Wolfsburg zurück, als der Aufsteiger, fast 90 Minuten in Unterzahl, nur knapp mit 0:1 unterlag. "Aber in einer entscheidenden Szene haben wir Wout Weghorst genau den Platz gelassen, der ausreichend war. In der 2. Liga wäre so ein Tor sicher nicht gefallen."

Hier aber bestätigte sich sogleich, was der Trainer ohnehin angemahnt hatte: "Fehler werden in der Qualitäts-Liga", so Reis, "stets sehr schnell bestraft."

Im Training kassierte Bella Kotchap einen Anpfiff

Insofern nimmt er zum Beispiel auch Armel Bella Kotchap in die Pflicht, der im Aufstiegsjahr auch mal dazu neigte, ein wenig leichtsinnig zu spielen. In Wolfsburg blieb der athletische Innenverteidiger 90 Minuten draußen, gegen Mainz dürfte er sein Bundesliga-Debüt erleben. Denn ebenso wie Linksaußen Christopher Antwi-Adjei muss auch Innenverteidiger-Kollege Maxim Leitsch verletzungsbedingt passen.

Noch in der Vorwoche hatte Bella Kotchap einen Anpfiff vom Trainer kassiert wegen seiner etwas lustlosen Darbietung beim morgendlichen Training. Nun hat er sich wieder angeboten. "Armel ist ein Riesentalent, und ich hoffe, dass wir das am Samstag auch zu sehen bekommen", so Reis.

Die Botschaft des Trainers jedenfalls ist offensichtlich angekommen. "Sollte Armel am Samstag spielen", da ist Reis sicher, "dann wird er auch seine Leistung bringen."