Bochums Bockhorn positiv auf Coronavirus getestet

Mit unklarer Diagnose war Allrounder Herbert Bockhorn am Dienstag aus dem Bochumer Trainingslager abgereist. Daheim ist er nun positiv auf Covid-19 getestet worden.

Aus Bochums Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, ergaben dies "Untersuchungen, die mit dem Spieler nach dessen Abreise aus dem Bochumer Trainingslager in Gais/Südtirol erfolgten." Im Trainingslager war Bockhorn noch negativ getestet worden, klagte aber über leichtes Fieber und Müdigkeit.

Weiter heißt es in der Erklärung des VfL: "Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen sowie der engmaschigen Testung der Mannschaft vor Ort in Südtirol, die keine Auffälligkeiten aufwiesen, sehen die zuständigen Gesundheitsbehörden keine Veranlassung, den Trainings- und Spielbetrieb des VfL zu unterbrechen."

Am Samstag absolviert der Bundesliga-Aufsteiger seine letzte Trainingseinheit in Gais, am Nachmittag um 17 Uhr steht das zweite Testspiel in Südtirol gegen den FC Turin in Brixen an.

Leitsch und Blum fehlen ebenfalls

Neben Bockhorn fehlt dabei auch Danny Blum, der nach seiner langen Verletzungspause noch nicht fit ist, sowie Innenverteidiger Maxim Leitsch, der wegen muskulärer Probleme geschont wird. Ersatz-Torwart Michael Esser, der einen Meniskusschaden erlitt, wird ebenfalls nicht zum Einsatz kommen.

Ob Thomas Reis die Mannschaft am Samstag Nachmittag betreuen wird, ist noch offen. Der Cheftrainer war aus persönlichen Gründen am Donnerstag aus dem Trainingslager abgereist, nun aber gab es positive Signale, dass er am Samstag zeitig genug zurückkehrt. Am Sonntag fliegt der VfL ab Innsbruck wieder zurück in die Heimat.