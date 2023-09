Bochum verlängert mit Masovic: "Entwicklung ist bemerkenswert"

Der VfL Bochum hat einen Leistungsträger mit einem neuen Vertrag ausgestattet: Verteidiger Erhan Masovic hat sein Arbeitspapier beim Bundesligisten vorzeitig ausgeweitet.

Eine Säule in der Innenverteidigung des VfL Bochum: Erhan Masovic. IMAGO/RHR-Foto

Erhan Masovic ist mindestens diese Saison ein Dauerbrenner beim VfL Bochum. Sowohl in der Bundesliga (kicker-Note 3.88 nach vier Partien) als auch im DFB-Pokal verpasste der dreimalige serbische Nationalspieler keine einzige Minute. Der 1,90-Meter-Hüne wird von den Westfalen daher belohnt.

Stetige Steigerung seit 2020 - und "viel Potenzial"

Der bis zuletzt bis 2025 gültige Vertrag des 24-Jährigen ist nun bis 2026 gültig und erhält wohl für Masovic bessere Bezüge. Seit 2020 spielt der Innenverteidiger, der von Club Brügge gekommen war, beim VfL und trat bisher 69-mal (vier Tore) für die Bochumer an. Neben acht Einsätzen in der 2. Bundesliga stehen ebenso viele im DFB-Pokal zu Buche, 53-mal lief Masovic bis dato in Deutschlands Beletage auf.

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, ist einer Vereinsmitteilung zufolge über Masovics Entscheidung sehr glücklich. Dessen "Entwicklung vom Kaderspieler in der 2. Bundesliga hin zum Leistungsträger unserer Bundesligamannschaft ist bemerkenswert". VfL-Sportdirektor Marc Lettau unterstreicht die positive Entwicklung des Serben: "Erhan hat sich zum Stammspieler entwickelt und ist beim VfL zum Nationalspieler gereift." Bei den Blau-Weißen seien die Verantwortlichen "davon überzeugt, dass er sein Potenzial noch weiter zur Entfaltung bringen kann".

Glücklicher Masovic: "Hier wird mir vieles ermöglicht"

Während die Führungsetage die Vielseitigkeit Masovics lobte, erklärte dieser zu seiner Entscheidung selbst, "sehr dankbar" zu sein und etwas zurückgeben zu wollen. "Hier wird mir vieles ermöglicht. Durch den VfL bin ich zum Bundesligaspieler geworden, was meine Nationalmannschaftskarriere positiv beeinflusst hat."

Es sei immer an ihn geglaubt worden und nun möchte Masovic beweisen, "wie wichtig mir der VfL ist. Ich möchte weiterhin dabei mithelfen, dass wir unsere Ziele, in dieser Saison ist es erneut der Klassenerhalt, schnellstmöglich erreichen."