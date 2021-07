Bochum-Torwart Ernst? Da war doch mal was ...

Nach seiner erfolgreichen Premiere bei den Profis darf Tjark Ernst in dieser Woche auf weitere Einsätze hoffen. Bei den Bochumer Torhütern wird es eng.

Nach kurzer Nervosität genoss Tjark Ernst seinen Einstand bei den Profis so richtig. Im Trainingslager in Südtirol war der Bochumer Keeper voll dabei, beim 1:0 gegen den FC Parma erlebte er dann in der zweiten Halbzeit seine Premiere im Profi-Team.

Nervöser als er selbst , sagt der 18-Jährige lächelnd, sei aber wohl sein Vater gewesen. Moment mal, ein Torhüter mit dem Nachnamen Ernst in Bochum? Da war doch mal was …

Ja: Zwischen 1995 und 2000 stand Tjarks Vater Thomas Ernst beim VfL Bochum unter Vertrag, arbeitete später auch als Sport-Vorstand an der Castroper Straße. Nun also geht der Filius einen ähnlichen Weg, bringt reichlich Talent mit und hat sich auch bei den Profis bereits bewährt.

Ernst: "Das war natürlich ein Ereignis, das ich sicher nicht vergessen werde"

"Es war die pure Freude, mit den Profis auf dem Platz zu stehen. Das war natürlich ein Ereignis, das ich sicher nicht vergessen werde." Auf der Gegenseite stand ja zum Beispiel Italien-Legende Gigi Buffon im Tor, Tjark Ernst steht erst am Anfang seines Weges.

Ernst: "Das Training mit den Profis hat ein brutales Niveau"

Für die U 19 ist Talent Ernst noch spielberechtigt, anders als viele Kollegen durfte er aber in den vergangenen Monaten bei den Profis mittrainieren, ein riesiger Vorteil. "Für mich war es das pure Glück, das Training mit den Profis hat ja auch ein brutales Niveau", sagt Tjark Ernst. "Das ist ideal für meine Entwicklung."

Momentan ist Ernst einer von nur zwei einsatzfähigen Bochumer Torhütern, und daher darf er stark darauf hoffen, in den anstehenden Testspielen gegen Vitesse Arnheim (Donnerstag) und den FC Utrecht am Samstag weitere Spielzeit im Bundesliga-Team zu erhalten.

Esser soll zeitnah wieder einsteigen

Zwar ist Stammkeeper Manuel Riemann von seinem Handbruch genesen und wieder voll einsatzfähig. Michael Esser jedoch, von Hannover 96 zurückgekehrt, war eigentlich als zweiter Mann eingeplant, verletzte sich aber am Meniskus. Allerdings soll er zeitnah wieder ins Training einsteigen. Etwas länger fällt gewiss Paul Grave aus, der beim letzten Training am Samstag in Südtirol eine Schulterluxation erlitt. Der Youngster soll konservativ behandelt werden, muss aber mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen rechnen.

Da ergibt sich für Thomas Ernst sicher die Gelegenheit, den Filius selbst live bei der Arbeit zu beobachten. Vater Ernst jedenfalls hatte auf den ersten Auftritt seines Sohnes bei Instagram sehr launig reagiert. "Der Anfang ist gemacht", hatte er zunächst geschrieben und dann auf den Kommentar "Ganz der Papa" sicher mit einem Schmunzeln reagiert: "Nur, dass Tjark auch kicken kann …" Eine ganz so schlechte Figur machte aber einst auch Tjarks Vater "Gustl" Ernst im Bochumer Tor nicht.

Der weitere Weg von Ernst Junior jedenfalls ist vorgezeichnet: Er wird weiter fest bei den Profis trainieren und im U-19-Team Spielpraxis erhalten.