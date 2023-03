Bochum: Sportchef Fabian muss eine Pause einlegen

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum 1848, wird dem Klub aus gesundheitlichen Gründen temporär nicht zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung, das teilte der VfL am Mittwoch mit, "ist mit dem Präsidium, seinem Geschäftsführerkollegen Ilja Kaenzig sowie mit Marc Lettau und Thomas Letsch abgestimmt. Im Sportbereich übernimmt Marc Lettau stellvertretend die Aufgaben von Patrick Fabian bis zu seiner Rückkehr und berichtet dabei an die Geschäftsführung."

Und wie geht es weiter? "Wir werden Patrick Fabian in jeglicher Form unterstützen", sagt Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum 1848. "Er hat uns über seine Situation informiert. Wir bitten um Verständnis, dass wir mit Blick auf den Schutz seiner Privatsphäre keine weiteren Auskünfte erteilen werden."

Fabian hatte im August 2022 das Amt von Sebastian Schindzielorz übernommen, dessen rechte Hand er zuvor gewesen war. Mit dem VfL verbindet den Ex-Profi, der in Hagen geboren wurde, eine lange Geschichte. Fabian hatte als Kapitän lange eine Führungsfunktion im Team inne, erlebte in seiner Karriere vier Kreuzbandrisse und gehört seit mittlerweile 23 Jahren in verschiedenen Funktionen zum Klub. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025.

Lettaus Verantwortung wird größer und sein Tätigkeitsbereich ausgeweitet

Erst im Dezember hatte der VfL Marc Lettau, zuvor bei Union Berlin, als Neuzugang auf der Führungsebene vorgestellt. Der 37-Jährige übernahm in der neuen Rolle als Technischer Direktor; nun wird seine Verantwortung größer und sein Tätigkeitsbereich ausgeweitet.

Sportlich kämpft der VfL nicht unerwartet ums Überleben in der Bundesliga. Der Vorjahres-Aufsteiger fiel nach zuletzt vier Niederlagen und 0:10 Toren auf Platz 18 zurück und tritt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln an.