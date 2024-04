Bochum: Jetzt soll Butscher übernehmen

Der VfL Bochum setzt in der Trainerfrage wohl auf eine interne Lösung. Einem Medienbericht zufolge soll U-19-Coach Heiko Butscher bis zum Saisonende übernehmen.

Nach der Absage von Peter Stöger scheint der VfL Bochum auf der Trainersuche in den eigenen Reihen fündig geworden zu sein. Nach Informationen der Bild soll U-19-Trainer Heiko Butscher als Interimslösung bis zum Saisonende den abstiegsbedrohten Revierklub übernehmen und bereits an diesem Dienstag das auf 15.30 Uhr verschobene Training leiten. Unterstützen sollen ihn dabei die Co-Trainer Markus Feldhoff und Frank Heinemann.

Der 43-jährige ehemalige Innenverteidiger, der 2005 beim VfL seinen ersten Profivertrag als Spieler unterschrieben hatte, war bereits 2018, 2019 und 2022 als Übergangslösung eingesprungen und holte dabei einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Butschers Auftrag ist klar: Er soll die Bochumer vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga bewahren. Am Montag wurde Thomas Letsch entlassen, nachdem der VfL zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen kassiert hatte. Als Tabellen-15. beträgt der Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05 auf dem Relegationsrang 16 nur noch drei Punkte.

Zuvor hatte Wunschkandidat Stöger dem VfL offiziell eine Absage erteilt. "Es war ein tolles Gespräch. Es wäre auch sehr interessant und für mich spannend gewesen", erklärte der 57-jährige Österreicher bei heute.at. Aber: "Die Kurzfristigkeit hat am Ende dagegen gesprochen. Auch wegen der Vertragssituation bei der Admira", so Stöger, der derzeit in seiner Heimat Sportchef beim Zweitligisten Admira Wacker ist.

Nächster Gegner der Bochumer ist am Samstag der 1. FC Heidenheim, der am vergangenen Wochenende den FC Bayern München besiegte.