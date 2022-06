Bochum holt polnischen Nationalspieler Goralski

Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich einen polnischen Nationalspieler geholt: Jacek Goralski (29) unterschrieb bis 30. Juni 2024 an der Castroper Straße.

Läuft in Zukunft für Bochum auf: Jacek Goralski. IMAGO/ZUMA Wire

"Wir benötigen für die herausfordernde zweite Saison in der Bundesliga gerade in der Zentrale Spieler, die wettkampferprobt und robust sind. Jacek Goralski verfügt über diese Merkmale, ist darüber hinaus als Kapitän von Kairat Almaty als Führungsspieler vorangegangen. Zu seinen 130 Erstliga-Spielen kommen noch über 30 Auftritte im Europapokal, dazu seine Karriere in der Nationalmannschaft. Er wird unser Spiel mit und gegen den Ball bereichern", wird Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, auf der Website des Bundesligisten zitiert.

Goralski kommt ablösefrei vom kasachischen Pokalsieger FK Kairat Almaty nach Bochum. Bei der Revier-Elf unterschreibt er einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Der Mittelfeldmann spielte in den vergangenen beiden Jahren für Almaty, zuvor war er zwischen 2017 bis 2020 für Ludogorez Rasgrad am Ball. Seine persönliche Titelsammlung zieren die Meistertitel aus Bulgarien (mit Ludogorez Razgrad) und Kasachstan (mit Kairat Almaty) sowie der bulgarische Superpokalsieg und der kasachische Pokalgewinn.

"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum VfL Bochum geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich schnell davon überzeugt, diesen Schritt zu gehen", sagt der 21-fache polnische Nationalspieler. "Die Bundesliga gehört zu den Top-5-Ligen in Europa, es wird eine interessante Herausforderung. Ich freue mich, mich mit meinen neuen Teamkameraden auf diesem Niveau messen zu können."