Platzverweis als Wendepunkt: Bochum verpasst vorzeitigen Klassenerhalt gegen Leverkusen

Der VfL Bochum hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Im letzten Spiel des 33. Spieltags tat sich der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen zunächst schwer, profitierte aber von einem frühen Platzverweis. Danach ließ die Werkself nichts anbrennen und gestaltete das Aufeinandertreffen einseitig wie deutlich.

Bochums Coach Heiko Butscher nahm im Vergleich zum 4:3 bei Union Berlin zwei Wechsel vor. Anstelle von Bero und Broschinski (beide Bank) begannen Kapitän Losilla, der nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrte, und Asano.

Auf der Gegenseite schmiss Leverkusens Trainer Xabi Alonso nach dem Europa-League-Finaleinzug gegen die AS Rom (2:2) wieder mal die Rotationsmaschine an und tauschte achtmal. Für Kovar, Hincapie, Frimpong, Palacios, Grimaldo, Hofmann, Hlozek und Adli starteten Hradecky, Kossounou, Stanisic, Andrich, Arthur, Tella, Boniface und Schick. Wirtz, der gegen die Roma angeschlagen eingewechselt wurde, fehlte ebenso wie Hlozek im Kader der Werkself.

Bochum beginnt stark - doch schwächt sich selbst

Der VfL begann mit einer herausragenden Atmosphäre im Rücken stark und riss die Anfangsphase an sich. Die erste richtig gute Möglichkeit verbuchte Hofmann, der nach einem Eckstoß von Stöger nur knapp am linken Toreck vorbeiköpfte (11.).

Danach nahm die Partie jedoch eine aus Bochumer Sicht ungünstige Wendung: Nach einem langen Pass von Tapsoba in den Lauf von Tella zog Passlack den Leverkusener als letzter Mann zu Boden und sah folgerichtig die Rote Karte von Schiedsrichter Benjamin Brand (15.). Butscher wechselte Asano aus und brachte in Oermann einen neuen Verteidiger, wonach das Offensivspiel des VfL nicht mehr existent war. Die Werkself übernahm die Kontrolle und legte sich die Gastgeber zurecht - einen ersten warnenden Kopfball setzte Schick knapp neben den Kasten (23.).

Rund sieben Minuten später schlenzte Xhaka die Kugel nach einer kurz ausgeführten Ecke an den Querbalken (30.). Der Druck von Bayer 04 wurde immer größer, sodass die Bochumer diesem in Minute 41 nicht mehr standhalten konnten: Schicks Abschluss nach einer Flanke von Arthur ließ Riemann im rechten Eck keine Abwehrchance.

Zwei Fouls von Schlotterbeck, doch nur ein Elfmeter

Noch vor der Pause wollten die Gäste den zweiten Treffer nachlegen, bekamen nach einem Einsatz von Schlotterbeck gegen Tella aber keinen Elfmeter zugesprochen - eine Fehlentscheidung (43.). Doch genau diese beiden Akteure lieferten sich wenige Minuten später erneut einen Zweikampf, und diesmal gab es keine zwei Meinungen. Bei Schlotterbecks Tritt gegen Tella blieb Brand nichts anderes übrig, als auf Strafstoß zu entscheiden (45.+1) - Boniface verwandelte sicher (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel war der VfL nur noch auf Schadensbegrenzung bedacht und durfte sich bei Riemann bedanken, der zunächst mehrmals weitere Gegentreffer unterband: zweimal gegen Schick (50., 67.), zudem traf Boniface in Minute 59 nur den Pfosten. Auch bei Xhakas Schuss aus 16 Metern war Riemann auf dem Posten, den Abstauber von Adli fälschte Schlotterbeck ins Toraus ab (71.). Nachdem Adli die nächste Gelegenheit liegen gelassen hatte (75.), führte der nächste Leverkusener Eckstoß aber zur endgültigen Vorentscheidung durch den bislang ineffizienten Adli: Die Eckballflanke von Hofmann köpfte der Marokkaner sicher ein (76.).

Auf den dritten Treffer folgten in der Schlussphase noch Streich Nummer vier (Stanisic, 86.) und fünf (Grimaldo, 90.+3), danach war Schluss. Leverkusen blieb somit auch im 50. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, der VfL verpasste derweil den vorzeitigen Klassenerhalt und muss am letzten Spieltag in Bremen mindestens einen Punkt holen, um den Ligaverbleib aus eigener Kraft zu schaffen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Werkself bestreitet ihren Saison-Abschluss zur gleichen Zeit vor heimischer Kulisse gegen Augsburg.