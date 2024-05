Tzolis' freche Ecke und feiner Pass: Düsseldorf mit einem Bein in der Bundesliga

Fortuna Düsseldorf hat das Relegations-Hinspiel klar für sich entschieden. Tzolis glänzte beim 3:0 mit drei Scorerpunkten, während Bochum in der Offensive die Mittel fehlten.

An allen Toren beteiligt: Christos Tzolis (Mitte) trumpfte in Bochum auf. IMAGO/Uwe Kraft

Bochums Vorbereitung auf das Relegations-Hinspiel lief alles andere als optimal. Stammtorhüter Riemann wurde wegen Unstimmigkeiten aus dem Kader gestrichen. Das ermöglichte Luthe die Chance zwischen den Pfosten. Neben dem Routinier waren im Vergleich zum 1:4 bei Werder Bremen auch Passlack, Osterhage und Asano neu in der Startelf. Kapitän Losilla, Oermann und Broschinski saßen zunächst auf der Bank.

Daniel Thioune konnte derweil in der Liga sogar Kräfte schonen, dennoch gewann die Fortuna das letzte Saisonspiel mit 3:2 gegen Magdeburg. Nur Tzolis, Tanaka, Sobottka und de Wijs blieben in der Startelf, Thioune rotierte somit wieder zurück zu einer Stammformation.

Bochums starke Reaktion auf den frühen Schock

Die Fortuna begann ballsicher, kontrollierte in den ersten Minuten das Geschehen. Schnell arbeitete sich aber auch Bochum ins Spiel, vor allem über Standards. Aus einem ebensolchen ging jedoch Düsseldorf in Führung: Tzolis traf mit einer frechen Ecke den linken Pfosten, von dort sprang der Ball an Hofmann und anschließend über die Linie (13.).

Den frühen Schock verdaute der VfL aber stark, glich durch einen Pfosten-Kopfball von Bernardo beinahe direkt aus (16.). Nur wenige Sekunden später stand Wittek bei einem Treffer im Abseits. Bochum blieb dran, Stöger traf per Freistoß nur das linke Außennetz (21). Die Intensität blieb dauerhaft hoch, über das gesamte Feld gab es enge Zweikämpfe. Bis zur Pause aber keine nennenswerten Torgelegenheiten mehr, somit führte die Fortuna nach den ersten 45 Minuten.

Klaus erhöht

Der zweite Durchgang startete ebenfalls ruhig, es gab viele Ungenauigkeiten beider Teams im Spiel nach vorne. Wenn es mal gefährlich wurde, war dafür Düsseldorf zuständig - Luthe lenkte einen Schuss von Klaus um den Pfosten (50.). Bochum war der Wille derweil nicht abzusprechen, es fehlten aber die spielerischen Mittel, um die Fortuna zu knacken. Die Gäste konzentrierten sich auf eine stabile Defensivleistung - und konterten in Minute 64 eiskalt. Referee Robert Schröder ließ einen Vorteil perfekt laufen, Tzolis steckte durch zu Klaus, der Luthe keine Chance ließ.

Engelhardt staubt ab

Ein herber Rückschlag für den VfL, der weiterhin alles probierte, aber nur zu einem harmlosen Schuss von Stöger kam (71.). Kurz darauf klingelte es aber erneut auf der anderen Seite: Tzolis zog einen Freistoß geschickt um die Mauer, Luthe ließ nach vorne prallen und Engelhardt staubte ab - 3:0 (72.)! Dass es am Ende nicht noch deutlicher wurde, hatte der VfL in der Schlussphase seinem Keeper zu verdanken. Gegen Klaus und Tzolis verhinderte Luthe das 0:4 (82., 84.).

Bochum hatte keine Antwort mehr, Bernardo und Antwi-Ajdei verpassten es, den VfL zurück in die Verlosung zu bringen. So braucht der Bundesligist am kommenden Montag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Rückspiel ein Fußballwunder, um den Gang in Liga zwei zu vermeiden. Düsseldorf steht derweil völlig verdient mit einem Bein in der Bundesliga.