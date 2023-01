Schuchardt-Debüt missglückt: Budimbo sticht für Fortuna Köln

Endlich konnte gespielt werden in Bocholt - doch die Nachholpartie vom 8. Spieltag endete mit einem Dämpfer für das Team um Neu-Coach Sven Schuchardt. Nach zähen 90 Minuten reichte Fortuna Köln der Premierentreffer eines Sommerneuzugangs.

In dieser Szene gelingt Arnold Budimbu das Tor des Tages für den SC Fortuna Köln. IMAGO/Fotografie73

Es war der Pflichtspiel-Auftakt ins neue Jahr sowohl für den 1. FC Bocholt als auch Gegner Fortuna Köln in dieser Nachholpartie, die eigentlich schon im September hätte steigen sollen und mehrfach verschoben wurde. Kapitän Winking kehrte bei der Heimelf nach seinem doppelten Jochbeinbruch zurück in die Startelf, der in der Hinrunde verletzte Windmüller und der einzige Winter-Neuzugang, Sascha Voelcke, feierten ihr Pflichtspiel-Debüt. Ein Einstand war es auch für den im Dezember vorgestellten Coach Sven Schuchardt, der den 1. FCB zum Klassenerhalt führen soll. Verzichten musste der auf den erkrankten Simoes Ribeiro, sowie die verletzten Goralski, Abel und Akritidis.

Einen Winter-Zugang gab es bei der Fortuna aus Köln nicht, aber Jean Marie Nadjombe durfte seinen zweiten Startelfeinsatz feiern und war dabei durchaus ein Aktivposten. Hölscher startete für Wellers, ansonsten setzte Coach Markus von Ahlen auf seine gewohnte Startformation.

Die Fortuna hatte in dieser Partie die ersten, allerdings geblockten Annäherungen. Richtig gefährlich wurde es nach verhaltenem Beginn dann aber auf der Gegenseite, als Platzek bei einem schnellen Gegenstoß nur knapp über die Latte zielte (19). Wenig später traten er sowie Sturmpartner Fakhro mit Kopfbällen gefährlich (25./26.). Die Partie war plötzlich lebendiger, weil auch die Gäste, denen die Spielkontrolle weitgehend überlassen wurde, wieder aktiver auftraten: Batarilo prüfte Bocholt-Keeper Wickl mit einer Direktabnahme (29.), einen Kopfball aus bester Situation setzte selbiger weit drüber (40.). Dann war gegenüber wieder Fortuna-Schlussmann Weis gefordert, als er gegen eine starke Abnahme von Obst zur Stelle war (43.). So ging es torlos in die Kabinen.

Ein Joker wird zum Matchwinner

Nach der Pause war es eine durchgehend zähe Angelegenheit auf dem holprigen Geläuf. Dass es für beide Teams um den Klassenerhalt geht, wurde immer deutlicher. Beide hatten große Schwierigkeiten, ihre Offensivreihen in Szene zu setzen: Bocholt setzte weiter vor allem erfolglos auf Gegenstöße, hielt die Kölner andererseits erfolgreich vom eigenen Gehäuse fern. Chancen waren bis in die Schlussphase absolute Mangelware.

Doch das Tor des Tages sollte dann doch noch fallen: Nachdem der Ball endlich einmal etwas flüssiger zirkulierte, startete der zuvor eingewechselte Budimbo Richtung Strafraum, hatte aber Glück, dass ihm ein geblockter Ball nochmals vor die Füße fiel und er das 1:0 aus kurzer Distanz über die Linie drücken konnte (81.) - der erste Treffer des 27-jährigen Sommerneuzugangs in der laufenden Spielzeit. Bocholt reagierte zwar, konnte aber keine zwingende Szene vor dem Fortuna-Kasten mehr kreieren. So reichte dieser eine Treffer zum knappen Erfolg der Kölner Südstädter, die sich damit weiter Richtung Mittelfeld absetzen können.

Bocholt steht als Tabellen-14. weiter über dem Strich und hat im Vergleich zu den meisten Kontrahenten im Keller noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. Am kommenden Wochenende geht es für die Schuchardt-Elf zum Wuppertaler SV; Fortuna Köln empfängt die SG Wattenscheid 09.