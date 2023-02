"Bobby kündigt immer an": Glatzels ganz besonderer Tag - und eine Wiederholung?

Der Jahrestag ist erst knapp vorüber, die Erinnerung noch frisch. Vor allem bei Robert Glatzel. In der Vorsaison triumphierte der Hamburger SV bei Darmstadt 98 mit 5:0, und Hamburgs Torjäger gelang dabei ein Viererpack. Tim Walter hätte nichts gegen einen Wiederholungsfall im Spitzenspiel am Samstag.

Es war der 6. Februar 2022, als sich Bemerkenswertes ereignete am Böllenfalltor. Eine weitere Parallele neben dem gleichen Monat: Auch seinerzeit waren die Lilien Tabellenführer, der HSV kam als Herausforderer, war als Fünfter gar unter Druck, nicht vollends den Anschluss zu verlieren. Und am Ende feierte Hamburg Robert Glatzel.

Nach nur 13 Minuten hatte der Mittelstürmer einen lupenreinen Hattrick erzielt und Zweitligageschichte geschrieben. Denn schneller gelang dies im Unterhaus zuvor noch niemandem, lediglich Freiburgs Nils Petersen (2015/16) und Hans Haunstein von 1860 München (1976/77) trafen genauso früh dreifach. Zwei Minuten vor dem Ende legte er auch noch seinen vierten Treffer zum Endstand nach.

Nicht zuletzt wegen dieses Viererpacks vor rund 12 Monaten sind die Südhessen auch statistisch Glatzels Lieblingsgegner: Insgesamt sechs Treffer hat der 29-Jährige gegen Darmstadt erzielt, gegen keinen Klub traf er häufiger.

Die Erinnerungen an eine Sternstunde als gutes Omen für das Gipfeltreffen am Samstagabend? Glatzel ist auch in dieser Spielzeit wieder ein Hamburger Erfolgsgarant, die Führung in der Torjägerliste aber hat er am vergangenen Wochenende an Tim Kleindienst verloren - pikanterweise, weil auch der Heidenheimer einen Viererpack bei einem 5:0-Sieg (gegen Nürnberg) erzielt hatte. Walter verrät vor der Reise nach Darmstadt auf die Frage, ob Glatzel schon neue Großtaten versprochen habe mit einem Lächeln: "Bobby kündigt immer an." Doch der Coach weiß auch: "Vier Tore in einem Spiel, so etwas gelingt einem nicht jeden Tag. Wenn es so sein sollte, würden wir uns freuen."

Weil es ziemlich sicher bedeuten würde, dass Glatzel wieder die Führung im Kampf um die kicker-Torjägerkanone übernehmen und dass der HSV eine Serie verteidigen würde: Seit dem ersten Aufeinandertreffen am Böllenfalltor (1979) haben die Hanseaten noch nie in Darmstadt verloren. Die eindrucksvolle Bilanz: sechs Siege und drei Remis.