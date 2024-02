Boateng unterschreibt bei Salernitana

Seit Sommer war Jerome Boateng vereinslos, nun hat der 35-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden: Der Weltmeister von 2014 schließt sich US Salernitana an und soll dem Tabellenletzten der Serie A zum Klassenerhalt verhelfen.

Ein Karriereende war in den vergangenen Monaten für Jerome Boateng nie ein Thema. "Im Gegenteil", betonte der ehemalige Hertha-, HSV-, City-, Bayern- und Lyon-Profi, der nach dem Ende seines Engagements bei Olympique seit Sommer vereinslos war. Stattdessen erklärte er im kicker-Interview im Dezember: "Ich kann noch vielen Mannschaften weiterhelfen und bin motiviert, meine Trophäensammlung weiter auszubauen."

Ersteres kann er nun in Italien machen, Letzteres wird eher schwierig. Boateng hat am Freitag einen Vertrag bei US Salernitana unterschrieben, beim Tabellenletzten der Serie A steht in der Rückrunde die Mission Klassenerhalt statt der Titelkampf im Fokus.

Bei seiner ersten Station in Italien erhält er einen Vertrag bis zum Saisonende und wird künftig mit der Rückennummer 5 auflaufen. Mit seiner Erfahrung aus 76 Länderspielen, 314 Bundesliga-Partien und 85 Champions-League-Einsätzen soll er dabei helfen, die Abwehr von Salernitana zu stabilisieren, die mit 44 Gegentoren die meisten in der Liga kassiert hat.

Rückkehr nach München scheiterte

In den vergangenen beiden Spielzeiten lief Boateng für Olympique Lyon auf, dort kam er zuletzt aber nicht mehr über seine Reservistenrolle hinaus. Nach nur acht Einsätzen in der Saison 2022/23 wurde sein Vertrag im vergangenen Sommer nicht mehr verlängert. Seither war er vereinslos, eine Rückkehr zum FC Bayern scheiterte im Herbst.

Knapp eine Woche lang trainierte er beim deutschen Rekordmeister mit, bei dem er bereits von 2011 bis 2021 unter Vertrag stand. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße aber gegen eine Verpflichtung, da sich damals "die personelle Situation in der Innenverteidigung entspannt" habe.

Zuvor hatte sich in Bayern-Fankreisen Widerstand gegen eine potenzielle Boateng-Verpflichtung geregt. Boateng hatte sich wegen Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht verantworten müssen. Im November 2022 war er wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Wegen eklatanter Rechtsfehler hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung Boatengs aufgehoben, der Prozess muss ein weiteres Mal aufgerollt werden.