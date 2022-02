Block-Modell: Wo Bochum die Nummer 1 ist

Festtag an der Castroper Straße, 8500 Zuschauer dürfen am Samstag gegen den Rekordmeister dabei sein. Dann wackelt allerdings die starke Heimbilanz des Aufsteigers.

Positiv für den VfL Bochum, dass Defensivstratege Anthony Losilla nach überstandener COVID-Erkrankung am Samstag wieder am Ball sein kann. Gegen die erwartete Offensivpower des FC Bayern allerdings den tollen Heimrekord zu verteidigen, wird eine Herkulesaufgabe.

Ein schmerzhaftes 0:7 - Rekordpleite in 35 Bundesligajahren

Defensive Stabilität? Beim 0:7 in München im Hinspiel am fünften Spieltag kassierte der VfL Bochum bekanntlich seine bisher höchste Niederlage in 35 Bundesligajahren. Das war aber auch der einzige Ausreißer in der laufenden Saison, zweimal noch gab es drei Gegentore, gegen Hertha und Leipzig, ansonsten zog sich der Aufsteiger gemessen an Gegentoren äußerst achtbar aus der Affäre.

Vor allem daheim lässt sich der VfL nur selten düpieren. Erst acht Gegentore kassierte Bochum in zehn Heimspielen, nur der FSV Mainz (bisher fünf Gegentreffer) steht noch besser da. Sehen lassen können sich auch andere Zahlen, die besondere Leidenschaft in der Defensivarbeit belegen.

Bochum blockt am besten

So ist die Mannschaft von Thomas Reis in einer Bilanz sogar die Nummer 1 der Liga: Bochum blockte bereits 92 gegnerische Torschüsse, das ist Liga-Höchstwert. Und beim Abfangen gegnerischer Pässe ist Bochum mit 282 die Nummer vier der Liga.

Klar, dass gegen die Bayern besonders intensive Arbeit und Konzentration erforderlich sein wird, um nicht unter die Räder zu kommen. "Hohe Aggressivität und Intensität", erwartet Reis von seinen Spielern, "aber natürlich gehen wir auch davon aus, dass unsere Spielanteile nicht so hoch sein werden."

Locadia oder Polter: Welchen Stürmertyp bringt Reis gegen Bayern?

Spannend dürfte in jedem Fall sein, wie Reis die Position im Angriffszentrum besetzt. Zuletzt hatte Winter-Zugang Jürgen Locadia leicht die Nase vorn, Sebastian Polter aber trumpfte als Joker ganz groß auf. Gegen Mainz und Köln sorgte er als Einwechselspieler jeweils mit einem Assist für einen Treffer, als Joker traf er zuletzt im Berliner Olympiastadion zum 1:1.

Wir sind froh, dass wir zwei starke Stürmer zur Verfügung haben, die von der Spielanlage so unterschiedlich sind. Thomas Reis

Und wer darf gegen die Bayern von Anfang an ran? "Wir sind froh, dass wir zwei starke Stürmer zur Verfügung haben, die von der Spielanlage so unterschiedlich sind", so Reis. Locadia ist der bessere Kombinationsspieler, Polter reißt die Mannschaft mit seiner körperlichen Präsenz mit. In Berlin standen nach der Pause beide gemeinsam auf dem Platz - diese Lösung wird gegen die Bayern wohl eher nicht erste Wahl sein.