Blitzstart für Locadia - und Sonntag gleich die Bochum-Premiere?

Ein alter Bekannter wird wohl beim VfL Bochum am Sonntag gegen Wolfsburg wieder zum Einsatz kommen. Und womöglich feiert ein neuer Stürmer sogleich seine Premiere an der Castroper Straße.

Neuzugang Jürgen Locadia könnte gleich am Sonntag sein Debüt für den VfL Bochum feiern. imago images/Revierfoto

Offenbar braucht Jürgen Locadia, am Donnerstag erst verpflichtet, keine lange Anlaufzeit. Nicht ausgeschlossen, dass der Stürmer, der zuletzt bei Brighton & Hove in der Premier League unter Vertrag stand, am Sonntag schon seine ersten Minuten im Bochumer Trikot erlebt.

Zwar kommt der Niederländer ohne Matchpraxis, macht aber, so Trainer Thomas Reis, "einen guten Eindruck". Reicht es gleich zu einem ersten Einsatz gegen Wolfsburg am Sonntag? "Da warten wir mal noch ab, wie er das heutige Training verpackt hat."

Blum muss noch pausieren - Gamboas Stunde dürfte schlagen

Flügelstürmer Danny Blum ist zwar auf einem guten Weg, muss aber noch pausieren. Ein ziemlich sicherer Kandidat für die Startelf ist dagegen wieder Cristian Gamboa, im Aufstiegsjahr gesetzt, zuletzt aber nur noch außen vor, weil Kostas Stafylidis sich rechts in der Viererkette festgespielt hat. Der Grieche ist jetzt wegen COVID-19 außen vor, da dürfte Gamboas Stunde schlagen.

"Er hat zuletzt ein sehr guten Eindruck gemacht. Natürlich hat es ihm nicht gefallen, dass er draußen war. Jetzt hat er wieder seine Chance", berichtet Reis. Mehr noch: "Wenn nichts mehr passiert, dann spielt er eine große Rolle in meinen Gedanken für Sonntag."

Die Tabellenkonstellation vor dem Wiedersehen mit dem VfL Wolfsburg ist etwas merkwürdig. Hier der Aufsteiger, dort der Champions League-Starter, der finanziell und personell über ganz andere Möglichkeiten verfügt. Und doch: Nach einer starken Hinrunde rangiert der VfL Bochum punktgleich wegen der etwas besseren Tordifferenz sogar vor den Niedersachsen. "Dass wir zum Rückrundenstart gleichauf mit Wolfsburg liegen", so Reis, "das hätte wohl niemand gedacht."

Der VfL Wolfsburg muss ein paar Spieler ersetzen, hat aber immer noch richtig Qualität im Kader. Thomas Reis

Beim ersten Aufeinandertreffen, so der Bochumer Trainer, "haben wir noch Lehrgeld bezahlt. Aber wir haben uns entwickelt." Die Partie in Wolfsburg, die ersten Bundesligaminuten für den VfL Bochum nach elfjähriger Pause, begannen jedenfalls äußerst spektakulär: Mit der frühen Roten Karte gegen Robert Tesche und mit dem Handelfmeter, den Manuel Riemann gegen Wout Weghorst parierte.

Knapp mit 0:1 unterlag Bochum im ersten Bundesligaspiel also, nun will der Aufsteiger seine gute Heimbilanz ausbauen. Dennoch überwiegt natürlich der Respekt: "Der VfL Wolfsburg muss ein paar Spieler ersetzen, hat aber immer noch richtig Qualität im Kader", findet Reis. "Gerade im Umschaltspiel ist das eine sehr gefährliche Mannschaft, da ist reichlich Dynamik vorhanden."

Vor allem zu Hause aber hat sich der Aufsteiger auch gegen spielerisch höherwertige Mannschaften glänzend geschlagen. Zwar ging das abschließende Heimspiel des alten Jahres gegen Union Berlin 0:1 verloren, aber die Bilanz an der Castroper Straße kann sich sehen lassen. Mit 14 Punkten aus den ersten acht Heimspielen rangiert der VfL in dieser Statistik auf Rang neun.