Blind: "Ich werde kämpfen, die erste Option zu werden"

Geholt hat der FC Bayern den 32-jährigen Routinier vor allem als Back-up und Absicherung für die Defensive. Doch der niederländische Nationalspieler brennt vor Ehrgeiz, daran ließ er bei seiner Präsentation in Doha keinen Zweifel.

Daley Blind will sich in München einen Stammplatz erkämpfen. FC Bayern via Getty Images

Aus Bayern Münchens Trainingslager in Doha berichtet Frank Linkesch.

Das obligatorische Foto mit Trikot beschloss die gut 20-minütige Pressekonferenz mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Bayerns neuer Nummer 23 Daley Blind. "Es ging alles sehr schnell", erzählte der Defensivspezialist mehrfach. Den ersten Kontakt mit dem ablösefreien WM-Teilnehmer, der seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam zuvor aufgelöst hatte, gab es vor Weihnachten, wie Salihamidzic verriet. "Daley hat uns sofort signalisiert, dass wir seine erste Option sind. Wir haben uns von Beginn an gut verstanden, das waren sehr angenehme Gespräche."

Blind will um einen Stammplatz kämpfen

Salihamidzic betonte den riesigen Erfahrungsschatz Blinds, der auch schon bei Manchester United gespielt hat. Außerdem sei er ein guter Fußballer, angenehmer Mensch, ein sehr guter Typ. Warme Worte, wie sie bei fast jeder Vorstellung üblich sind und doch verbunden mit der Hoffnung, mit Blind ein echtes Schnäppchen gelandet zu haben. Diese zu erfüllen, liegt nun an Blind.

"Ich möchte der Mannschaft helfen und meine Erfahrung einbringen. Natürlich möchte ich so viel spielen wie möglich, aber ich kenne meine Position", klingt es zunächst zurückhaltend, ehe er auf Nachfrage verbal offensiver wird: "Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die erste Option sein werde. Aber ich werde darum kämpfen, die erste zu werden. Ich will die Mannschaft so stark wie möglich machen, immer spielen und bin bereit alles zu geben, um meinen Mitspielern zu helfen." Seine Ziele seien identisch mit denen des Teams: Trophäen gewinnen! "In diesem Klub geht es ums Gewinnen, er hat diese Siegermentalität."

Schweigen zum Abschied aus Amsterdam

Zu seinem unrühmlichen Abschied bei Ajax Amsterdam wollte sich Blind aktuell nicht äußern: "Es gab zuletzt viele Nachrichten über Ajax und mich, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt darüber zu reden, vielleicht werde ich zu einem späteren Zeitpunkt meine Sicht der Dinge schildern." Vermutlich dann, wenn es für Blind beim FC Bayern läuft. Andernfalls würde sein Ex-Trainer Alfred Schreuder Recht behalten, der keinen Wert mehr auf Blinds Dienste legte. Das wiederum muss nichts heißen, bei der WM baute Louis van Gaal auf Blind und wurde nicht enttäuscht.

Nicht fehlten durfte die Frage nach dem Defibrillator, mit dem Blind seit Jahren spielt: "Ich habe gezeigt, dass ich auf dem höchsten Level spielen kann, das war nie ein Problem. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, habe Vertrauen in ihn. Es geschieht alles in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung." Ab sofort mit der des FC Bayern, mindestens bis Sommer, wenn die jetzige vertragliche Vereinbarung endet. "Wir werden sehen, was im Sommer passiert", sagt er nur. Vor der Zukunft zählt einzig die Gegenwart.