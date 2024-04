Bleibt Schmitz über den Sommer hinaus in Köln?

Lange Zeit sah es so aus, als würde Benno Schmitz nach Vertragsende im Sommer Köln verlassen. Doch nun hat der 1. FC Köln dem Rechtsverteidiger, der 2018 von RB Leipzig an den Rhein kam und seitdem 137-mal für den FC auflief (zwei Tore, zehn Assists), einen neuen Vertrag vorgelegt. Unter Trainer Timo Schultz hatte der 29-Jährige zuletzt einen schweren Stand, der FC will aufgrund der Transfersperre in den kommenden zwei Transferperioden jedoch möglichst keine Spieler abgeben. Nun liegt es an Schmitz, dem nach kicker-Informationen einige Offerten vorliegen, das Angebot anzunehmen oder ablösefrei zu wechseln.