Bittere Pille für Seoane: Jordan fällt wochenlang aus

Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Jordan verzichten. Dafür strahlte das zentrale Mittelfeld zuletzt Torgefährlichkeit aus und hat vor allem im formstarken Rocco Reitz einen neuen Scorer gefunden.

Erst waren es die Adduktoren, dann die Schulter, nun hat es Jordan sogar noch einmal schlimmer erwischt. Wegen eines Faserrisses im Oberschenkel, zugezogen in dieser Trainingswoche, fällt der Stürmer laut Trainer Gerardo Seoane für "mehrere Wochen" aus. Es ist ein herber Rückschlag für die Pläne des Schweizer Coaches, da Jordan als Ankerspieler in vorderer Linie seinen Wert fürs Team in den vergangenen Wochen mehrfach unterstrichen hatte. Möglich, dass die leidensgeprüfte Leihgabe von Union Berlin in diesem Jahr überhaupt nicht mehr auflaufen kann. Lange ist es nicht mehr hin, bis sich die Bundesliga in die Winterpause verabschiedet.

Cvancara steht bereit

Die nächsten Spiele werden die Borussen demnach mit Tomas Cvancara in der Spitze angehen. Der tschechische Nationalspieler war in der Hinrunde auch nicht frei von Verletzungssorgen, steht aber trotzdem bei vier Saisontreffern in elf Ligaeinsätzen. Zuletzt hatte Cvancara beim 4:0 über den VfL Wolfsburg vor knapp drei Wochen im Borussia-Park getroffen.

Überhaupt zeichnet sich die Gladbacher Mannschaft dadurch aus, dass das Toreschießen (25 Treffer nach zwölf Spieltagen) auf viele Schultern verteilt wird. Für die Borussia trafen in der laufenden Saison schon zwölf unterschiedliche Torschützen - das ist der Höchstwert zusammen mit RB Leipzig.

Bei Reitz läuft es wie am Schnürchen

Und gerade der zentrale Mittelfeldbereich beteiligte sich in den zurückliegenden Spielen an der Torproduktion. Manu Koné erzielte beim 2:4 in Dortmund am Samstag seinen ersten Saisontreffer. Und bei Rocco Reitz läuft es sowieso schon seit Monaten wie am Schnürchen. Seinen Höhenflug unterstrich das Eigengewächs mit jeweils einem Treffer an den vergangenen beiden Spieltag gegen Wolfsburg und Dortmund sowie dazwischen zwei weiteren Toren im Trikot der deutschen U-21-Nationalmannschaft.

Aggressivität und Intensität im Gegenpressing

Seoane hob am Donnerstag aber hervor, dass sich Reitz nicht wegen der Tore in der Mannschaft festgespielt hat. "Natürlich sehen wir es gerne, wenn der Spieler in den Abschluss geht und Torgefahr ausstrahlt. Seine wichtigsten Aufgaben sind aber vielmehr, im zentralen Mittelfeld Löcher zu stopfen und Zweikämpfe zu gewinnen, seine Aggressivität und Intensität im Gegenpressing auf den Platz zu bringen. So hat er dem Team extrem geholfen", betonte der VfL-Coach. "So war er in den vergangenen Spielen für unsere defensive Stabilität sehr wichtig."

Sollte Reitz aber auch gegen Hoffenheim wieder ein Tor als Zugabe liefern - Seoane hätte nichts dagegen.