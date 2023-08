Bisheriges Leben als Leihprofi: Kalas kommt zu Königsblau

Schalke 04 hat einen neuen Innenverteidiger. Tomas Kalas unterschrieb am Samstag einen Vertrag bis 2025. Der Tscheche, der vor vier Jahren noch neun Millionen Euro Ablöse kostete, kommt ablösefrei und hat bislang ein Leben als Leihprofi geführt.

Einen solchen Werdegang als Profi muss man erst einmal hinkriegen: Tomas Kalas gehörte zwischen 2010 und 2019 dem FC Chelsea, in all den Jahren absolvierte er für die Topmannschaft aus London aber nur drei Einsätze. Das lag vor allem daran, dass er zwischen 2010 und 2019 an nicht weniger als sechs Vereine ausgeliehen wurde.

Das Leih-Leben begann bereits mit dem Wechsel vom tcheschichen Klub Sigma Olmütz zum FC Chelsea, der Kalas 2010 kaufte, ihn aber zwecks Spielpraxis sofort wieder an Olmütz verlieh. Nach einer etwa halbjährigen Rückkehr zu Chelsea waren die Folgejahre geprägt von Leih-Geschäften.

Erst ging es zu Vitesse Arnhem (2011-2013) und 2014 zum 1. FC Köln, wo er aber nie für die Profis auflief, sondern nur zweimal für die U 23 in der Regionalliga. Die Leihe wurde nach der Hinrunde abgebrochen, später fand sich mit dem FC Middlesbrough ein neuer Abnehmer. Über den FC Fulham landete Kalas bei Bristol City, der dem FC Chelsea den Tschechen nach einer Ausleihe schließlich 2019 abkaufte - für neun Millionen Euro Ablöse.

Vertrag bis 2025 auf Schalke

Die Königsblauen bekommen den 30-Jährigen nun ablösefrei, der 31-malige tschechische Nationalspieler unterschrieb am Tag nach der Schalker 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel einen bis 2025 gültigen Vertrag.

"Mit Tomas setzen wir unser Vorhaben, in der Defensive weitere Qualität hinzuzufügen, um", sagt Sportdirektor André Hechelmann. "Wir gewinnen einen routinierten Innenverteidiger dazu, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen und vorangehen wird." Kalas werde "den Konkurrenzkampf im Team vorantreiben und so dafür sorgen, dass wir alle gemeinsam besser werden".

Das muss die Mannschaft dringend - nach drei Niederlagen aus den ersten vier Ligaspielen scheint das große Saisonziel, die direkte Rückkehr in die Bundesliga, bereits gedährdet. Vor allem defensiv präsentierte sich das Team von Trainer Thomas Reis bislang anfällig.

Reis über Kalas: "Gutes Timing im Zugriff"

Reis meint: "Tomas ist schnell, zweikampf- und mentalitätsstark. Er zeichnet sich durch aktives Vorverteidigen und gutes Timing im Zugriff aus. Ich freue mich darauf, dass er uns dabei helfen wird, unsere Defensive zu stabilisieren." Ob Kalas eine Soforthilfe sein kann, ist fraglich. "Wir werden nun im ersten Schritt schauen, wie schnell wir ihn physisch auf Wettkampfniveau bekommen", sagt Reis.

Kalas erklärt, er habe Schalke ganz gezielt ausgewählt. "Nach meiner Zeit bei Bristol City habe ich mir bewusst Zeit genommen, um genau zu schauen, wo ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann und bei welchem Klub ich das beste Gefühl habe." Dass Schalke „mich kontaktiert hat, ist eine riesige Ehre für mich. Ich habe nicht lange überlegen müssen”.

Mit der Verpflichtung des Tschechen dürften die Transferbemühungen der Schalker nicht beendet sein. Zu erwarten ist, dass die Königsblauen auch noch einen neuen Linksverteidiger engagieren. Im Gespräch ist Derry John Murkin vom FC Volendam.