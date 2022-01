Bis Saisonende: Dresden angelt sich Liesegang

Dynamo Dresden hat auf die angespannte Personalsituation im Tor reagiert und Marius Liesegang aus der Regionalliga-Elf des 1. FSV Mainz 05 verpflichtet.

An diesem Montag hat er unterschrieben, am Dienstag wird er erstmals auf dem Trainingsplatz stehen: Marius Liesegang trägt von nun an das Wappen der SG Dynamo Dresden auf der Brust.

Der 22-Jährige habe nicht nur "eine hervorragende Ausbildung genossen" und "Erfahrung im Herrenbereich gesammelt", wie Geschäftsführer Ralf Becker im Zuge des Transfers betonte - Liesegang habe auch "genügend Entwicklungspotenzial".

Derzeit ist die Personallage im Dynamo-Tor angespannt, da Stammkeeper Kevin Broll mit einer Verletzung an der rechten Hand außen vor ist und Patrick Wiegers noch ein Reha-Programm nach einem Kreuzbandriss absolviert. Jetzt aber sieht sich Dresden dank Liesegang, so Becker, "für den weiteren Saisonverlauf auch in der Breite sehr gut aufgestellt".

22 Regionalliga-Spiele für Mainz II

Liesegang wurde beim 1. FC Magdeburg ausgebildet und wechselte 2016 als 16-Jähriger nach Mainz. Bei den Rheinhessen spielte er zuletzt für die U-23-Mannschaft und brachte es bei dieser auf 22 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Nun soll er der SGD in der 2. Liga weiterhelfen.

"Mein Wechsel zu Dynamo Dresden freut mich sehr", sagte Liesegang, "die Verantwortlichen haben mir von Beginn an sehr klar aufgezeigt, wie sie mit mir planen und wie ich mich in diesem neuen Umfeld weiterentwickeln kann."