Bis 2026: Müsel verlängert in Essen

Rot-Weiss Essen kann auch weiterhin auf die Qualitäten von Torben Müsel setzen. Der großgewachsene Mittelfeldmann verlängerte am Montag seinen Vertrag bis 2026. Der 24-Jährige, der seit Januar 2023 an der Hafenstraße spielt, verpasste nur ein Pflichtspiel in der laufenden Drittliga-Saison und stand sonst stets in der Anfangsformation.