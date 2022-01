Bielefelds "Straßenkicker" Ince setzt Akzente

Mit dem Winter-Transfer von Burak Ince sorgte Arminia in der Branche für Aufsehen. Seit diesem Donnerstag ist das türkische Top-Talent 18 Jahre alt - und damit auch formal ein Bielefelder Kaderspieler. Wenn auch wohl nicht gleich auf dem Platz in der Bundesliga.

Beim obligatorischen Geburtstagsfoto des Klubs mit einem Produkt des für sein Bier bekannten Sponsors posiert er - mit Fassbrause, 0,0 Prozent Alkohol. Seit diesem Donnerstag ist Burak Ince 18 Jahre alt, und damit auch formal ein vollwertiger Vertragsspieler in Bielefeld. Im Herbst hatte Arminia mit der Nachricht aufhorchen lassen, mit dem Mittelfeldspieler des türkischen Zweitligisten Altinordu FK in der Winterpause eines der begehrtesten Talente in Europa verpflichtet zu haben.

Es war ein Transfer mit Weitblick. Nur rund 500 000 Euro Ablöse zahlten die Ostwestfalen an den Klub, der für seine gute Jugendarbeit, aber auch für die Fürsorge der eigenen Jugendspieler bekannt ist. Beide Seiten sollen profitieren, wenn Ince eines Tages einmal den Sprung zu einem international noch größeren Klub als Bielefeld macht.

Kramer: "Ein guter Bursche, der fußballerisch richtig viel mitbringt"

Interessenten gab es bereits jetzt. Vereine aus Frankreich, Spanien und England sollen darunter gewesen sein, in Deutschland spülte die Gerüchteküche Bayer Leverkusen und den FC Bayern hervor. Doch die Sorgfalt aller Beteiligten mündete schließlich in einen Vertrag bis 2025 bei Arminia. Dort gibt es erste Anzeichen, dass der Plan, Ince behutsam heranzuführen, aufgehen könnte. "Ein guter Bursche, der fußballerisch richtig viel mitbringt. Er ist technisch gut, hat einen guten, sehr präzisen linken Fuß. Ist sehr beweglich, was die Ballverarbeitung, Annahme und Mitnahme betrifft. Auch im Lösen aus Situationen, gerade im offensiven Bereich, da bringt er unheimlich viel mit", lobt Trainer Frank Kramer nach den ersten Trainingswochen und fasst zusammen: "Da sind viele Dinge, wo man sagt: Das ist ein Straßenkicker, das ist nicht irgendwie in einem Leistungszentrum antrainiert. Man sieht ihm einfach an, dass er kreative Lösungen hat, die in ihm stecken."

Diese gilt es freilich noch in Ruhe wirksamer an den Tag zu befördern. Kramer: "Burak ist sehr aufmerksam, auch auf dem Platz, wenn man ihm Hilfestellungen gibt. Er ist sofort bemüht, es umzusetzen. Wir können jetzt auch zusätzlich im physischen Bereich mit ihm arbeiten." Parallel könne er sich im Training an die höhere Spielintensität gewöhnen. "Trotzdem ist er immer in der Lage, Akzente zu setzen."

Natürlich fehlt noch die physische Robustheit bei dem Teenager. "Wir müssen ihn körperlich gleich zwei Schritte weiterbringen, das ist ganz normal", weiß Kramer. Theoretisch wäre Ince nun kraft seines Vertrages als Kaderspieler für die Bielefelder in der Bundesliga einsetzbar. Das wird aktuell zwar kaum auch wirklich schon passieren, aber sein Coach frohlockt bereits mit Blick auf die etwas fernere Zukunft für Burak Ince in seiner Mannschaft: "Er verspricht, noch ein kreatives Element zu werden."