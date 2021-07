Bielefelds B-Elf überzeugt Kramer nicht

Arminia setzt die Reihe der durchwachsenen Testspiele mit dem 1:1 gegen den Regionalliga-Nachbarn Wiedenbrück fort. Am Samstag, bei der Generalprobe gegen den FC Twente, soll ein anderer Wind wehen.

Nach dem eher mageren 1:1 im Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Mittwochabend gegen den ostwestfälischen Regionalliga-Nachbarn SC Wiedenbrück fiel es den Verantwortlichen auf Bielefelder Seite schwer, öffentlich Schlüsse aus der Partie zu ziehen. Frank Kramer tat es mit Blick auf die erste Pflichtspielaufgabe, die am Samstag in einer Woche im Pokal bei Bayernliga-Tabellenführer SpVgg Bayreuth ansteht. "Es war ein guter Test, um uns vorab zu zeigen, was uns in Bayreuth erwarten wird: eine robust verteidigende Mannschaft, die auf Fehler von uns lauert oder uns dazu zwingen will", so Arminias Trainer, der den torlosen ersten Durchgang "ordentlich" fand. "Da waren wir dominant. Aber insgesamt nicht ständig torgefährlich."

Fraglich allerdings, wer aus dem Team, das gegen Wiedenbrück fast komplett 90 Minuten Spielzeit erhielt, überhaupt auch gegen Bayreuth auf dem Platz stehen wird. Kaum jemand aus der vermeintlichen B-Elf konnte sich für eine Nominierung im Pokal empfehlen, lediglich Stürmer Bryan Lasme sorgte nach Vorarbeit von Christian Gebauer nach 56 Minuten mit seinem 1:0-Führungstreffer für einen Lichtblick, Wiedenbrücks Hendrik Lohmar egalisierte per Elfmeter in der 71. Minute (Fabian Kunze hatte Ousman Touray gefoult) zum Endstand. Außer Joakim Nilsson, der nach 82 Minuten einspringen musste, hatte bis zum Abpfiff kein einziger sicherer Bielefelder Startelf-Kandidat gegen Wiedenbrück auf dem Platz gestanden.

Nilsson und de Medina angeschlagen - Pieper noch keine Option

Das soll sich an diesem Samstag ändern, wenn Arminia – erstmals wieder vor bis zu 9000 erwarteten Fans in der heimischen Schüco-Arena – der Reihe der bisher so durchwachsenen Vorbereitungsspiele ein Ende setzen will. Gegen den niederländischen Traditionsklub FC Twente Enschede soll ein anderer Wind wehen, wird Kramer einen Gutteil seiner aktuellen Top-Elf auflaufen lassen. Personelle Engpässe gibt es allerdings in der Abwehr: Nilsson zog sich bei seinem Kurzeinsatz eine leichte Gehirnerschütterung zu, der Schwede hatte bereits Nathan de Medina (Prellung am Sprunggelenk) ersetzen müssen. Bei beiden Spielern hänge die Rückkehr vom weiteren Genesungsverlauf ab, teilt der Klub mit. Olympia-Teilnehmer Amos Pieper wird nach seiner Rückkehr aus Japan mit Regeneration und Aufbautraining zunächst behutsam herangeführt und ist für Samstag noch kein Thema.

