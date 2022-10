Bielefeld und Fürth: Gemeinsam historisch schlecht

Arminia Bielefeld und die SpVgg Greuther Fürth stiegen in der vergangenen Saison gemeinsam ab und befinden sich in trauter Zweisamkeit auch in der laufenden Zweitliga-Saison im Sturzflug - Negativrekorde inklusive.

Haben zurzeit wenig Grund zu Freude: Fürther und Bielefelder Fans. imago/Jörg Schüler