Bielefeld sucht Stabilität: Andrade in den Startlöchern

Bielefeld sucht nach der ersten Niederlage unter Neu-Trainer Daniel Scherning den Weg zurück in die Erfolgsspur. Mit veränderter Defensive?

Bielefeld hat am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) Holstein Kiel zu Gast. Die Arminia hat zuletzt im vierten Spiel unter Coach Scherning erstmals nichts Zählbares mitgenommen und 0:1 in Nürnberg verloren. Mit lediglich fünf Punkten nach acht Spielen stehen die Ostwestfalen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, nur einen Zähler vom Tabellenende entfernt.

Scherning im Grübeln

Trainer Scherning ist nach der schwachen Vorstellung in Nürnberg ins Grübeln gekommen, Spieler und System stehen auf dem Prüfstand.

Eine wichtige Frage: Wer spielt in der Innenverteidigung? Oliver Hüsing ist der Abwehrchef, aber auch er muss mehr Stabilität in seine Leistungen bringen. Der Portugiese Guilherme Ramos fiel in Nürnberg stark ab, er dürfte gegen Kiel auf der Bank sitzen. Andres Andrade ist der erste Anwärter auf den Posten. Der Panamaer spielt eine solide Saison, grobe Patzer sind ihm - im Gegensatz zu allen anderen Innenverteidigern - noch nicht unterlaufen.

Fest steht: Die Arminia benötigt Stabilität und Kontinuität in der Defensivzentrale - damit es klappt mit dem fünften Sieg in Serie gegen die KSV.