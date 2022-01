Bielefeld: Serra, Lasme - oder doch wieder Klos?

Nach zwei Spielen Sperre kehrt Bielefelds Kult-Stürmer Fabian Klos am Freitag zur Partie bei Eintracht Frankfurt ins Aufgebot zurück. Seine möglichen Nachfolger konnten ihre Gelegenheiten nicht nachhaltig nutzen, sich für einen Stammplatz zu empfehlen.

Vor einem Monat, am 18. Dezember, dachten nicht wenige in Bielefeld angesichts der Ereignisse beim 2:0-Auswärtssieg der Arminia in Leipzig an eine Zeitenwende. Nur vier Tage nach seinem desolaten Auftritt beim 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum zeigte sich Janni Serra im Angriff der Ostwestfalen von seiner besten Seite: Spiel- und einsatzstark, gefährlich in den Kombinationen. Nicht von ungefähr glückte dem 23-Jährigen mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 die langersehnte Torpremiere in der Bundesliga.

Als anschließend Kult-Spieler Fabian Klos, auch in dieser Saison der Platzhirsch im Sturmzentrum, nur zwölf Minuten nach seiner Einwechslung mit Roter Karte wieder vom Platz musste, schien der Weg zu einer Wachablösung geebnet: In Abwesenheit des gesperrten Klos bot sich Serra theoretisch zweimal die Gelegenheit, sich mit guten Leistungen einen Stammplatz in der Spitze zu sichern.

Doch es kam anders. Serras Leistung zum Rückrundenauftakt in Freiburg (2:2) verlief sehr durchwachsen, immerhin gelang dem Ex-Kieler ein Assist beim 1:2-Anschlusstreffer durch Masaya Okugawa. Das zweite Bielefelder Tor erzielte an jenem Tag Bryan Lasme, ein weiterer Anwärter auf das "Klos-Erbe", der dann auch im zweiten Spiel 2022 gegen Greuther Fürth von Beginn an spielte, weil Serra in der Woche zuvor etwas gekränkelt hatte. Der Franzose allerdings konnte gegen die Franken insgesamt ebenfalls noch nicht nachhaltig überzeugen. Serra immerhin darf für sich reklamieren, dass nach seiner Einwechslung in der Schlussviertelstunde noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft ging: "Wir haben alles reingeschmissen und haben ein schönes Tor erzielt." Gonzalo Castro war der Schütze des wichtigen Ausgleichs zum 2:2 gewesen. Ohne Dazutun Serras, der dennoch festhielt, dass man "wieder zurückkommen und den Ausgleich schießen konnte, wie schon zuvor in Freiburg. Obwohl wir keinen Super-Fußball gespielt haben, es war viel Kampf dabei und wir haben es trotzdem noch gedreht. Das muss man positiv mitnehmen".

DSC-Coach Kramer will sich noch nicht festlegen

Für die anstehende Partie bei Eintracht Frankfurt will sich Frank Kramer bei der Besetzung der Offensive noch nicht festlegen. Serra, Lasme - oder am Ende doch wieder der nach seiner Sperre zurückkehrende Klos? Man müsse schauen, wer von den dreien am besten zu Matchplan und Gegner passe, so der Trainer. Einiges spricht dafür, dass Kramer nach der langwierigen Aufbauarbeit mit dem Spieler in den vergangenen Wochen schon aus psychologischen Gründen abermals zunächst auf Serra setzt - mit Lasme und Klos hätte er gegen die Eintracht dann zumindest die Hoffnung auf schlagkräftige Alternativen in der Hinterhand.