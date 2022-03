Bielefeld: COVID-Fälle treffen Trainerstab

Lange Zeit blieb Bundesligist Arminia Bielefeld von größeren Einschnitten durch Corona-Erkrankungen verschont. Nun aber gibt es Probleme.

Vom Chaos, das an anderen Standorten schon ausbrach, ist man bei Arminia weit entfernt. Doch nun trifft auch die Bielefelder die Pandemie an einer empfindlichen Stelle. "Mit Beginn der neuen Woche hat es beim DSC Arminia Bielefeld mehrere Corona-Infektionen schwerpunktmäßig im Bereich des Trainer- und Betreuerstabs gegeben", teilte der Klub am Dienstagvormittag mit, ohne weitere Angaben zur Anzahl und zu den betroffenen Personen zu machen. Auch ob die Austragung der nächsten Bielefelder Bundesliga-Partie am kommenden Sonntag bei Borussia Dortmund gefährdet sein könnte, blieb zunächst noch offen.

Der Übungsbetrieb in Bielefeld soll in gewohnter Form weiterlaufen, heißt es zudem. Allerdings bleibt bis auf Weiteres das Trainingsgelände für Besucher und Medienvertreter geschlossen. Die zuletzt als Hybrid-Veranstaltung organisierte obligatorische Pressekonferenz vor dem Spiel, an der gewöhnlich Cheftrainer Frank Kramer und Sportchef Samir Arabi teilnehmen, soll am Freitag in rein digitaler Form stattfinden.