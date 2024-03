Bicakcic gibt sich kämpferisch: "Wir leben!"

Eintracht Braunschweig hat direkt vor der Länderspielpause einen psychologisch wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Trainer Daniel Scherning und Abwehrrecke Ermin Bicakcic erklärten den Sieg über den SC Paderborn.

"Ein brutaler Fight." Mit diesen Worten eröffnete ein sichtlich emotionaler Ermin Bicakcic seine Spielanalyse nach dem 2:1-Erfolg seiner Braunschweiger in Paderborn. Bei Sky zeigte sich der Innenverteidiger ob des Sieges bei "so einer spielstarken Truppe" glücklich und schloss an: "Wir sind froh, das haben wir uns erkämpft. Ich denke, das ist auch verdient."

Damit meinte Bicakcic den ersten Sieg nach vier Zweitligaspielen ohne Dreier (ein Punkt). Der 34 Jahre alte Deutsch-Bosnier wusste, dass ein "wirklich hartes Stück Arbeit" hinter ihm und den BTSV gelegen hatte. Ebenso erklärte er, nach dem vorübergehenden Sprung auf Relegationsplatz 16 stolz auf das Team zu sein.

Blumen für das Trainerteam

Für Braunschweig sei es nach den vergangenen Ergebnissen "nicht ganz einfach gewesen", so Bicakcic. Den Sieg widmete der Innenverteidiger auch dem Trainerteam: "Auch an sie ein Kompliment, sie haben uns super eingestellt. Wir waren von Anfang an da und haben Druck ausgeübt."

Bicakcic präzisierte: "Das Trainerteam hat die richtigen Worte gefunden und wir haben das gut angenommen und umgesetzt." Schließlich hatten zuletzt "ein paar Dinge, eine gewisse Art und Weise" nicht mehr gepasst.

Fortan aber ist laut Bicakcic wieder mit den Löwen "zu rechnen. Wir leben, wir sind da!", attestierte der Routinier und blickte bereits freudig auf das Heimspiel gegen die SV Elversberg nach der Länderspielpause (Samstag, 30. März, 13 Uhr).

Scherning sieht "Energie und Leidenschaft"

Trainer Daniel Scherning frohlockte währenddessen über die "tolle Leistung meiner Jungs, ich freue mich sehr. Es war wichtig, cool zu bleiben. Man sieht, welche Energie und Leidenschaft in der Mannschaft steckt."