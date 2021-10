Biathlon und Rückkehrer: Sandhausen bereit für Spiel in Rostock

Schon die ersten beiden Spiele für Alois Schwartz als Chefcoach des SV Sandhausen waren eine Achterbahnfahrt. Nach einem Erfolg in Hannover folgte eine deftige Klatsche gegen den SV Darmstadt. In Rostock soll das Team nun ein anderes Gesicht zeigen.

"Intensiv-Einheiten und Biathlon als Teambuilding": So beschreibt der SV Sandhausen das Trainingslager während der Länderspielpause auf der Website des Vereins. Vor allem für den neuen Coach Alois Schwartz war diese Woche von besonderer Bedeutung: "Ich konnte die Mannschaft im Trainingslager nochmal besser kennenlernen. Ich habe viele Gespräche führen können, deswegen waren diese Tage sehr wichtig", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

1:6 ging das letzte Spiel vor der Länderspielpause gegen Darmstadt verloren, ein herber Rückschlag nach dem gelungenen Auftakt gegen Hannover 96 beim Trainerdebüt von Schwartz. Schnell abhaken ist angesagt, man habe das Spiel gegen Darmstadt aufgearbeitet, so Schwartz, im Test gegen Stuttgart habe die Mannschaft direkt ein anderes Gesicht gezeigt. Den Vergleich mit dem Bundesligisten konnte der SVS mit 4:1 gewinnen.

Diekmeier, Conteh und Testroet wieder fit

Weitere gute Nachrichten: Die Verletztenliste Sandhausens wird immer kürzer. "Dennis Diekmeier, Christian Conteh und Pascal Testroet konnten alles mitmachen und haben voll mitgezogen. Die drei Spieler sind eine Option", so Schwartz.

Hoffnung ruht neben den Rückkehrern auch auf Sommerneuzugang Marcel Ritzmaier. Mit internationaler Erfahrung in seinem Heimatland Österreich, den Niederlanden und England ist der 28-Jährige ein wertvoller Kandidat für die Rolle eines Führungsspielers. Ritzmaier wird von den Kollegen respektiert und übernimmt gerne Verantwortung, Spieler seines Kalibers sind am Hardtwald zurzeit rar. Umso wichtiger, das mit dem 31-jährigen Kapitän Diekmeier ein weiterer Routinier zurückkehren könnte. Ob der Ex-Bundesligaspieler schon in die Startelf rückt, gilt es laut Schwartz jedoch noch abzuwarten.