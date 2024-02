BFC Dynamo hat alles weiter in der eigenen Hand und will Revanche

Der BFC Dynamo hat nach dem Spitzenspiel gegen den Greifswalder FC den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand. Am Dienstag wartet der Berliner AK im Nachholspiel auf die Kunert-Elf, die eine offene Rechnung begleichen will.

Elias Kratzer (links) and Julian Wießmeier im Laufduell beim spannungsgeladenen Gipfeltreffen vergangenen Freitag. IMAGO/Philipp Weickert