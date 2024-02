BAK glücklos, BFC effizient: Dynamo in Schlagdistanz zu Greifswald

Am Dienstagabend erfüllte der BFC Dynamo seine Aufgabe beim Tabellenvorletzten Berliner AK ohne zu glänzen.

Louis Malina (weiß) und sein BFC Dynamo bezwangen am Dienstag im Derby den BAK. IMAGO/Matthias Koch

Etwas glücklich endete die Nachholpartie vom 17. Spieltag mit einem 2:0-Sieg des BFC Dynamo. Denn die Heimelf trat durchaus mutig auf gegen den haushohen Favoriten und hatte durch Rmieh auch die erste gute Gelegenheit, Keeper Bätge parierte. In Folge präsentierte sich das Geschehen zweikampfbetont und chancenarm, bis zur Pause spielte sich fast alles im Mittelfeld ab. Nach Wiederanpfiff aber wurde die Partie unterhaltsamer: Erste hatte der BAK Pech bei einem Pfostentreffer, dann zirkelte Stockinger direkt im Gegenzug den Ball vom Strafraum zur 1:0-Führung für den Tabellenzweiten ins Netz (50.). Und nur wenig später war es der zur Pause eingewechselte Duncan, der am zweiten Pfosten mit seinem ersten Saisontreffer auf 2:0 für die Gäste stellte (58.).

Zwar war der Gastgeber um eine Antwort bemüht - Coach Volkan Uluc nahm einen Dreifachwechsel vor -, aber das Spielglück war nicht auf Seiten des abstiegsbedrohten BAK. Erneut landete ein Ball am Pfosten und im anschließenden Gewühl nur knapp vor der Linie und eben nicht im BFC-Kasten. So lief der abstiegsbedrohten Heimelf zunehmend die Zeit davon, Hektik kam auf und neben dem Feld auf, BAK-Trainer Uluc sah die Ampelkarte und musste hinter die Bande. Am Endergebnis änderte auch das nichts mehr, die abgeklärten Gäste, die sich im zweiten Durchgang deutlich steigerten, ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Mit den drei Punkten im Gepäck steht der BFC Dynamo nun nur mehr zwei Zähler hinter Tabellenführer Greifswalder FC - und hat weiter ein Nachholspiel in der Hinterhand. Am Samstag geht es zum SV Babelsberg. Der BAK muss am Sonntag zuhause gegen Chemie Leipzig einen weiteren Anlauf nehmen.