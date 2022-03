Bezirksligaspieler Kugland über Drittliga-Debüt: "Ein Traum"

Nach dem Corona-Ausbruch musste der SV Meppen vor dem Gastspiel bei Magdeburg improvisieren. Trainer Rico Schmitt berief drei Spieler der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga aktiv ist, in den Kader.

Der SV Meppen reiste nach einem Corona-Ausbruch vor gut einer Woche mit großen Personalproblemen zum Gastspiel in Magdeburg. Neben zehn Spielern, die sich in der Quarantäne befanden, musste SVM-Coach Rico Schmitt zusätzlich die gesperrten Florian Egerer und René Guder sowie einige verletzte Akteure wie Eric Domaschke ersetzen.

Ich habe vorher immer gesagt, wenn ich mal dabei bin, dann in Magdeburg. Das Stadion ist einfach unglaublich und die Stimmung hier ist unfassbar. Leon Kugland

Daher wurden mit Leon Kugland, Jannik Looschen und Louis Hebbelmann drei Akteure aus der zweiten Mannschaft in den Kader berufen. Es ging für diese drei dieses Mal also nicht in der Bezirksliga Weser-Ems um Punkte, sondern in der 3. Liga beim Tabellenführer. Erstgenannter stand sogar prompt in der Startelf und überzeugte auf der Linksverteidiger-Position. "Für mich war es ein Traum heute mal für die erste Mannschaft in der 3. Liga zu spielen", erklärte Kugland nach dem Spiel gegenüber "Magenta Sport" und verriet: "Ich habe vorher immer gesagt, wenn ich mal dabei bin, dann in Magdeburg. Das Stadion ist einfach unglaublich und die Stimmung hier ist unfassbar", so der 22-Jährige, für den sich das 0:0 gegen den Spitzenreiter laut eigener Aussage wie ein Sieg anfühlte.

Kontrastprogramm für Looschen und Hebbelmann

Anders als die in Schlussphase eingewechselten Mitspieler aus der zweiten Mannschaft wird der Abwehrspieler wohl morgen in der Bezirksliga gegen Olympia Laxten eine Pause bekommen. "Looschen und Hebbelmann können morgen ran. Bei "Kugi" wird es Alternativen geben", erläuterte Schmitt, der sich sicherlich freut, dass Länderspielpause ist und seine Spieler aus der Quarantäne kommen.

Spielfrei haben die Emsländer aber nicht - am Samstag gastieren sie im Landespokal in Hildesheim.